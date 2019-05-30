После того, как «Таджикфильм» рассказал журналистам о своём обращении в YouTube с просьбой не размещать видео таджикских блогеров без их — таджикфильмовского — разрешения, а налоговики решили взымать с них деньги, таджикистанцы пошли на площадку знакомиться с местным контентом.

Newreporter.org не стал исключением и выбрал самые заметные YouTube-каналы, по которым можно составить представление обо всём таджикском пространстве этой платформы.

«Смотришь ролики, которые выкладывают в YouTube пользователи из других стран, и душой отдыхаешь. А у нас “колхозное” всё», — пожаловался Носир Рахмон, заведующий государственной дирекцией «Таджикфильма» «Радио Озоди» и рассказал, что они официально обратились в YouTube, чтобы получить возможность предварительной модерации контента таджикских блогеров. Правда, ответа пока не получили — ждут.

Впрочем, и YouTube, и соцсети, и даже сервисы Гугл, Яндекс в Таджикистане сейчас заблокированы, так что включаем VPN и идём смотреть таджикских блогеров, которые огорчили «Таджикфильм».

Что делают блогеры на таджикском языке?

Заметных блогеров здесь можно пересчитать по пальцам, у них нет миллионов подписчиков (хотя есть каналы с миллионными просмотрами), и весь контент в общем-то находится в зачаточном состоянии. Гораздо успешнее на этой площадке каналы, которые ведут медийные организации или их сотрудники.

Например, по данным xp.tj, который отслеживает трафик таджикских сайтов, первые пять самых популярных каналов на таджикском языке принадлежат не отдельным блогерам, а организациям.

На первом месте — новостной канал «Радио Озоди» («Радио Свобода»), у него более 700 тысяч подписчиков, на втором — канал продюсерского центра Tamoshow — почти 600 тысяч подписчиков, затем канал звукозаписывающей студии Zifostudio (350 тысяч), далее — канал компании, которая занимается съемками клипов, Askar Pro Music (270,4 тысячи подписчиков) и канал Musiqi Tj — 285 тысяч.

Основной контент последних четырёх каналов — это музыкальные клипы восточных исполнителей.

Среди таджикоязычных блогеров самый популярный — Алиакбар Курбонов, который ведёт канал «Хамнаво», у него почти 170 тысяч подписчиков.

В своих роликах Алиакбар поднимает социальные проблемы: например, рассказывает о сложностях, с которыми сталкиваются трудовые мигранты в России. Вместе с этим контентом он публикует кадры выступлений президента Таджикистана, которые сутками крутит местное телевидение.

Блогер Диловар Сафаров на своём канале Dfilmtj (почти 144 тысячи подписчиков) под музыку, голосом лирического героя и с таким же выражением лица читает лекции о том, что такое хорошо и что такое плохо (давать в долг деньги друзьям — хорошо, брать взятки — плохо, приставать к незнакомым женщинам — плохо, заботиться о маме — хорошо).

В некоторых своих роликах на такие же темы Диловар прямо разыгрывает целые мини-спектакли.

Другой популярный канал Dushanbe life тоже производит короткие ролики на бытовые темы из таджикской жизни с претензией на юмор. Например, вот сюжет ролика: пьяный мужчина стучится в дом, девушка спрашивает из-за двери, мол, кто пришел, мужчина отвечает, что принес цветы для красивой девушки, она открывает дверь, но никаких цветов нет. Она: «А где цветы?» Он: «А где красивая девушка?» За кадром — хохот.

Мубориз Усмонов — известный таджикский радиоведущий — ведёт канал Имшаб Channel. Его контент — это интервью с музыкантами, актрисами, спортсменами, беседы записаны в студии и сделаны достаточно профессионально. Тематика — life style, никаких жёстких поворотов тем нет.

Кроме того, таджикские блогеры на YouTube занимаются благотворительностью.

Например, канал FOND TJ (53,8 тысяч подписчиков) рассказывает истории людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и объявляет сбор средств для помощи. В описании канала указано, что он принадлежит благотворительному фонду «Саховат», и что основные благотворители — это трудовые мигранты, которые находятся в России.

Что делают блогеры на русском языке?

Почти такая же картина у русскоязычного контента таджикского сегмента YouTube. Здесь также наиболее популярный и качественный канал принадлежит медиагруппе «Азия-Плюс». У блогеров найти что-то, выходящее за рамки, не получится: напротив, все самые заметные авторы производят контент, который ни по содержанию, ни по оформлению не смог бы вызвать у пользователя — хоть местного, хоть зарубежного — какие-то слишком яркие эмоции. Это достаточно «причёсанные» интервью, в которых известные люди в Таджикистане рассказывают о своих предпочтениях, делятся историями успеха, планами на будущее и признаются в любви к родине.

Например, у последователя Дудя в Таджикистане — блогера Ёдгора Исломбекова — на канале Iron King больше полутора миллионов просмотров. Канал ведётся с 2014 года, но с 2017-го Ёдгор специализируется только на интервью с популярными и не очень популярными в Таджикистане героями. Похожий контент производит Furug Channel — здесь тоже интервью, только они значительно короче, больше похожи на блиц-опросы, всё предельно коротко и динамично.

Ещё один популярный канал на русском языке — «Бги Дега»; он зарегистрирован в 2017 году, за два года здесь появилось совсем немного роликов, хотя их успели посмотреть более 1,1 миллиона раз, что для каналов таджикского YouTube совсем неплохой показатель. Это полностью развлекательный контент — пранки, во время которых авторы разыгрывают обычных прохожих в Душанбе, ролики, в которых иностранцы слушают таджикскую музыку и пытаются угадать, о чём поют исполнители.

Вот, пожалуй, и всё, это и были самые популярные каналы таджикского сегмента YouTube, которые собрался контролировать «Таджикфильм». Конечно, качество этого контента отстаёт от того, что можно найти в других странах, но там, где высокое качество блогерского контента, такое же высокое качество телевидения или кинематографа.

В случае же с Таджикистаном — всё верно: телевидение, кинематограф и блогеры в силу своих возможностей производят контент примерно одного уровня.

Правда, у многих таджикских блогеров он всё-таки свежее.

— «Таджикфильм» должен быть озабочен качеством своей собственной продукции, — говорит специалист по новым медиа, медиатренер Рустам Гулов. — За последние годы нельзя назвать хотя бы один фильм, выпущенный на этой студии, который собрал бы кассу и окупил бы свои расходы. Именно эти расходы, видимо, они хотят покрыть за счёт видеоблогеров. Ведь если с одной стороны они говорят о том, что блогеры позорят страну, то с другой — они заинтересованы в лицензировании этой деятельности.

«Таджикфильм» думает, что блогер, который снимает свои видео на смартфон, сможет платить за лицензию. Все слова о том, что эти видео «позорят нацию» — не более чем популизм, а письма, которые они якобы написали администрации YouTube, ещё раз напомнят всему миру, насколько некоторые чиновники в Таджикистане мыслят неадекватно и далеки от реальности. Вот что действительно позорит нацию.

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