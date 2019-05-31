АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 МАЯ 2019 ГОДА

- В Ашхабаде состоится Совет глав правительств Содружества Независимых Государств под председательством Туркменистана.

- В министерстве юстиции состоится обсуждение проекта Закона РТ «О государственных услугах» с представителями частного сектора и гражданского общества. Начало в 15:00.

- Первый в Таджикистане национальный этап Всемирной Олимпиады роботов состоится на базе международной президентской школы.

- В чемпионате Таджикистана по футболу среди команд первого дивизиона в рамках 6-го тура состоятся матчи «Душанбе-83» – «Дусти», «Парвоз» – «Локомотив-Памир». Начало – в 17:30.

- Юношеская сборная Таджикистана (U-16) по футболу сыграет товарищеский матч против своих сверстников из казахстанского клуба «Кайрат». Встреча состоится в Алматы.

- В Дуйсбурге (Германия) стартует II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимают участие таджикские каноисты Шахриёр Даминов и Умар Рустамов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 МАЯ

День без курения.

Телеканал 24

1960 – Сдан в эксплуатацию Курган-тюбинский трансформаторный завод.

2012 - Депутаты нижней палаты парламента без обсуждения и единогласно поддержали предложение президента Таджикистана Эмомали Рахмона об упразднении статей 135 (клевета) и 136 (оскорбление) Уголовного кодекса Таджикистана.

2014 - В Хороге подписан протокол к соглашению между властями РТ и представителями гражданского общества ГБАО по нормализации ситуации в Бадахшане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 МАЯ

1906 – Родился доктор филологических наук, академик АН Таджикской ССР, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Бабаджан Ниёзмухамедов.

1930 – Родился ученый-математик, профессор Эргаш Рузиматов.

1945 – Родился профессор Анвариддин Мухиддинов.

1948-1997 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Пулод Ахмадов.

1949 – Родился заслуженный работник Холмирзо Сангинмуродов.

1950 – Родился художник Таджикистана Шохбутулло Шохбутолибов.

1955 – Родился экономист Махмадшариф Нозимов.

1967 – Родился доктор сельскохозяйственных наук Амонуло Салимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с, сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.