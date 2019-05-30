Девочка страдала от дефекта межпредсердной перегородки, в её сердце были четыре отверстия, но на деньги шейха ей сделали операцию.

Девятилетняя Махина Ганиева из Таджикистана поблагодарила эмира Дубая Шейха Мухаммед ибн Рашида за проведённую операцию на средства, выделенные из его фонда, пишет khaleejtimes.

Махина Ганиева - один из 70 миллионов человек, которым помогли в рамках Глобальных инициатив Мухаммеда ибн Рашида (MBRGI). Она страдала от дефекта межпредсердной перегородки, в её сердце были четыре отверстия.

«Я хочу поблагодарить шейха Мухаммеда и его фонд за помощь. Сейчас я чувствую себя лучше и очень счастлива», - сказала Махина, выйдя на сцену в ходе годового отчета о глобальных инициативах Мухаммеда ибн Рашида.

Издание отмечает, что это была трогательная сцена, когда, шейх Мухаммед обнял таджикскую девочку.

«После того, как Махина смело выступила на сцене, Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, эмир Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, обнял ее. Она крепко держала его, создавая трогательную и сердечную сцену на мероприятии», - сообщает khaleejtimes.

В сообщении отмечается, что после ифтара Шейх Мухаммед снова подошел к Махине, обнял ее, поцеловал в лоб и передал ей свою булавку.

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