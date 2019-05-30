В городе Хива в Узбекистане с 7 по 9 июня пройдет первый международный турнир «Игры богатырей». На первенство приглашены и таджикские пахлавоны.
Международный турнир посвящен памяти великого сына узбекского народа Пахлавона Махмуда, который был непобежденным богатырем, известным просветителем, философом и суфием на территории стран Центральной Азии, Ирана, Азербайджана, Афганистана и Индии, сообщает Podrobno.uz.
Данное мероприятие проводится при поддержке Всемирной федерации силачей (WSF) и Федерации богатырских игр и гиревого спорта Узбекистана.
В турнире будут участвовать богатыри и международные судьи из Азербайджана, Бразилии, Греции, Того, Индии, Китая, Латвии, России, США, Украины, Японии, стран Центральной Азии и др.
Как отмечают организаторы турнира, на этих состязаниях могут принять участие не только профессиональные спортсмены, но и обычные граждане, обладающие большой силой, способные поднимать или передвигать тяжести.
Проведение данного мероприятия, по их словам, будет способствовать расширению международного сотрудничества в сфере развития спортивного туризма, улучшению имиджа, продвижению туристического потенциала и возможностей Узбекистана на мировой арене. Турнир также направлен на пропаганду здорового образа жизни и стимулирование интереса молодежи к спорту.
«Игры богатырей» - популярный вид соревнований в странах Европы. Лучшие показатели в богатырских состязаниях имеют силачи Прибалтики, где часто и проходят мировые первенства.
На этих турнирах богатыри в основном соревнуются в пяти различных упражнениях. Это: эстафета во время которой необходимо пробежать 50 м со 100 кг гантелей, перекатывание 300 кг покрышки, подъем бревна 100 кг на количество раз, «прогулка фермера» - бег с двумя 100 кг штангами, подъем 50 кг гантелей на количество раз, перемещение 3-х тонного автомобиля на время.
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