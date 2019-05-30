Родные погибшего в результате автонаезда журналиста Галима Фасхутдинова не могут получить назначенную решением суда сумму за моральный и материальный ущерб. Причина – водитель, сбивший журналиста, осужден и не может выплатить большую сумму, а фирма, в которой он работал, ликвидирована.

Адвокат потерпевшей стороны Далер Курбонов заявил «АП», что столичный суд района Сино еще в октябре 2018 года вынес решение по взысканию морального и материального ущерба по этому делу.

«По решению суда ответчики, в лице Бахтиёра Халифаева и ООО «Ширинихои Шохона», должны были выплатить потерпевшим – сестре и супруге Галима Фасхутдинова моральный ущерб в размере 1000 сомони, материальный ущерб в размере 40 тысяч 212 сомони, а также ежемесячно по 500 сомони для двух несовершеннолетних детей погибшего. Однако на сегодняшний день учредитель фирмы «Ширинихои Шохона» выплатил всего 1500 сомони, а Халифаев – 1000 сомони. Всего со стороны ответчиков выплачено 2500 сомони», - сообщил адвокат.

По его словам, 23 января 2019 года ООО «Ширинихои Шафоат» было ликвидировано Сектором регистрации юридических лиц и частных предпринимателей района Сино г.Душанбе.

«А ведь еще 24 августа 2018 года мы письменно обратились в городской Отдел регистрации с просьбой приостановить процесс ликвидации данной фирмы до конца судебного процесса, - говорит Курбанов. - И вот, суд вынес решение, а судебные исполнители района Сино говорят, что они не могут его выполнить в связи с ликвидацией ООО «Ширинихои Шохона». Бахтиёр Халифаев осужден и не может вносить большую сумму на счета потерпевших. Для решения этого вопроса теперь мы обратимся в прокуратуру, исполнительные и другие соответствующие органы».

Напомним, Галим Фасхутдинов был сбит 30 января 2018 года, когда переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Наезд на него совершил водитель мини-грузовика «Дамас». Журналист был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Галиму было 44 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних сыновей.

Водитель мини-грузовика Бахтиёр Халифаев занимался доставкой продуктов питания фирмы «Ширинихои Шохона» в торговые точки города. Результаты проведенной наркологической экспертизы не выявили в его организме запрещенные вещества, в том числе алкоголь и наркотики.

В апреле 2018 года суд района Фирдавси приговорил 31-летнего Бахтиёра Халифаева к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Водитель был признан виновным по статье 212 УК РТ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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