Для узбекистанских подростков, совершивших преступление, будут созданы республиканские учебно-воспитательные учреждения — для мальчиков и для девочек. Такое распоряжение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.

Учреждение для девочек будет в Чиназском районе Ташкентской области в махалле «Гулзоробод», а для мальчиков — в Бахте в махалле «Тадбиркор». Приют для мальчиков закреплен за Нацгвардией, а для девочек — за МВД. Они будут отвечать за бытовые условия и патриотическое воспитание детей.

В учреждения будут помещать детей в возрасте от 14 до 18 лет, если они совершили общественно опасные деяния, но не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности либо отстают в возрастном развитии, но не психически больные.

Способных к учебе воспитанников интернатов в течение учебного года будут переводить с учетом их поведения в общеобразовательные или специализированные образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерств и ведомств согласно приложению.

Если родителям или опекунам нельзя вернуть детей, их будут воспитывать в домах «Мехрибонлик» по направлению органа народного образования на основании решения хокима района или города.

Начиная с текущего года в эти интернаты станут принимать детей, направляемых по рекомендации территориальных межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних, в порядке исключения на бесплатной основе, без проведения испытаний и дополнительных экзаменов.

За каждым несовершеннолетним, принятым по рекомендации территориальных межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних, должны закрепить отдельного воспитателя, постоянно контролировать его образование и оказывать содействие в трудоустройстве после интерната.

В штате интернатов предусмотрены наркологи, гинекологи, педагоги по работе с трудными подростками. Раз в три месяца с воспитанниками интернатов будут проводить встречи и круглые столы с участием известных деятелей науки, культуры, искусства и литературы и религиозных деятелей.

Воспитанникам пообещали создать кружки по музыке, живописи, изобразительному искусству, керамике и другие, обеспечить музыкальными инструментами, спортивным инвентарем, швейными машинками, компьютерами и психологами.

Судам Мирзиёев рекомендовал глубоко изучить вопрос о помещении детей в эти учреждения, обратив внимание на достаточную обоснованность решений, мнения родителей и опекунов.

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