Судебная коллегия суда города Душанбе осудила Сухроба Хасанова за распространения роликов террористической организации «Исламcкое государство» (запрещена в Таджикистане), сообщает пресс-служба суд города Душанбе.

Как сообщает пресс-центр суда города Душанбе, 28-летний Сухроб Хасанов поддерживал идеи террористической организации «ИГ» и пропагандировал их идеи среди молодежи.

«Он склонял группу несовершеннолетних к участию в боевых действиях, демонстрируя ролики этой террористической организации», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что он передавал ролики военных действий «ИГ» на телефоны подростков посредством программы «ShareIt».

«23 марта 2018 года Сухроб Хасанов с двумя несовершеннолетними - Мустафо Курбоновым и Хабибулло Давлатовым отправился в Афганистан, чтобы совершить «джихад». Однако на пути к границе Мустафо Курбонов заболел, и им пришлось вернуться в Душанбе», - сообщает пресс-служба.

Сухроба Хасанов и четверо юношей были задержаны при повторной попытке пересечь таджикско-афганскую границу в сентябре прошлого года.

В отношении Сухроба Хасанова было возбуждено уголовное дело по статьям 401 (Наемничество), 307 (Организация экстремистского сообщества), 335 (Незаконное пересечение госграницы) и 32 (Покушение на преступление) УК РТ.

Коллегия суда города Душанбе приговорила Сухроба Хасанова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. О наказание других задержанных юношей не сообщается.

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