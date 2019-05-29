28 мая в суде города Душанбе завершился процесс в отношении Сайвали Искандарова по обвинению в изнасиловании собственной дочери.

Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.

Приговор был объявлен на основании ч.3 пункта "а" ст. 138 УК РТ (Изнасилование близкого родственника с применением или угрозой применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В сообщении, опубликованном на официальном сайте суда Душанбе, говорится. что такое преступление в Таджикистане наказывается лишением свободы от 12 до 25 лет или смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

На высшую меру наказания в республике введен мораторий с 2004 года.

Других подробностей дела суд не сообщает.

Осужденный будет отбывать срок в колонии специального режима.

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