Таджикистан уже пять лет думает вступать ему в ЕАЭС или нет.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в эти дни находится в качестве почётного гостя на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. О вступлении Таджикистана в эту организацию на саммите в Нур-Султане речи не идет. И все же. Уже много лет этот вопрос обсуждается не только на уровне правительства, но и в кулуарах, а также просто в народе.

Плюсы

1. Вхождение в единый общий рынок стран ЕАЭС в качестве полноправного члена этой организации, снятие таможенных барьеров.

2. Возможность беспрепятственного экспорта рабочей силы на просторах ЕАЭС, облегчение правил пребывания таджикских трудовых мигрантов на территории Союза (раздел 26 Договора о Евразийском экономическом союзе)

3. Доступ к стабильным и недорогим поставкам нефтепродуктов, прежде всего, из России.

4. Возможности получения инвестиций, которые, в свою очередь, позволят провести модернизацию экономики, создать в стране новые высокотехнологические производственные мощности, как для внутреннего рынка, так и для экспорта в страны-партнеры.

5. Реализация гидроэнергетического потенциала на просторах ЕАЭС, возможность поставлять на регулярной основе большие объемы электроэнергии в страны Союза.

6. Увеличение потенциала туристической отрасли.

7. Членство в ЕАЭС может защитить Таджикистан от внешних угроз.

Минусы

1. Возможное ослабление экономического или даже политического суверенитета.

2. Уменьшение поступления товаров из Китая по упрощенной схеме уплаты импортных таможенных пошлин.

3. Потеря налоговых поступлений в результате приведения налогового законодательства в соответствие с правилами ЕАЭС.

4. Снижение таможенных пошлин, которые будут взиматься налоговыми органами РФ по причине передвижения импорта из других стран. Таджикистан получит из налоговых поступлений ЕАЭС примерно 2% (как и Кыргызстан).

5. Неполная делимитация и демаркация границы Таджикистана и Кыргызстана (являющегося членом ЕАЭС).

6. Сокращение количества ввозимых легковых автомобилей из стран Европы и Японии.

7. Завоз дешевых товаров промышленности и сельского хозяйства, которые могут повлиять на конкурентную способность местных производителей.

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