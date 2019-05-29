Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в эти дни находится в качестве почётного гостя на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. О вступлении Таджикистана в эту организацию на саммите в Нур-Султане речи не идет. И все же. Уже много лет этот вопрос обсуждается не только на уровне правительства, но и в кулуарах, а также просто в народе.

 

Плюсы

1. Вхождение в единый общий рынок стран ЕАЭС в качестве полноправного члена этой организации, снятие таможенных барьеров.

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2. Возможность беспрепятственного экспорта рабочей силы на просторах ЕАЭС, облегчение правил пребывания таджикских трудовых мигрантов на территории Союза (раздел 26 Договора о Евразийском экономическом союзе)

3. Доступ к стабильным  и недорогим поставкам нефтепродуктов, прежде всего, из России. 

4. Возможности получения инвестиций, которые, в свою очередь, позволят провести модернизацию экономики, создать в стране новые высокотехнологические производственные мощности, как для внутреннего рынка, так и для экспорта в страны-партнеры. 

5. Реализация гидроэнергетического потенциала на просторах ЕАЭС, возможность поставлять на регулярной основе большие объемы электроэнергии в страны Союза.
6. Увеличение потенциала туристической отрасли. 

7. Членство в ЕАЭС может защитить Таджикистан от внешних угроз. 

 

Минусы

1. Возможное ослабление экономического или даже политического суверенитета.

2. Уменьшение поступления товаров из Китая по упрощенной схеме уплаты импортных таможенных пошлин.

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3. Потеря налоговых поступлений  в результате приведения налогового законодательства в соответствие с правилами ЕАЭС.

4. Снижение таможенных пошлин, которые будут взиматься налоговыми органами РФ по причине передвижения импорта из других стран. Таджикистан получит из налоговых поступлений ЕАЭС примерно 2% (как и Кыргызстан).

5.  Неполная делимитация и демаркация границы Таджикистана и Кыргызстана (являющегося членом ЕАЭС). 

6.  Сокращение количества ввозимых легковых автомобилей из стран Европы и Японии.

7. Завоз дешевых товаров промышленности и сельского хозяйства, которые могут повлиять на  конкурентную способность  местных производителей.

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