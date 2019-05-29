Законопроект был принят в ходе очередного заседания нижней палаты парламента республики сегодня, 29 мая.

Выступая перед депутатами, первый заместитель министра обороны РТ Эмомали Собирзода отметил, что законопроект разработан с целью создания правовой основы для проведения мероприятий по защите Таджикистана в военное время, предотвращения агрессии или угрозы агрессии против республики и укрепления оборонной мощи страны.

Законопроект предполагает организацию и проведения во время военного положения различных мероприятий.

Военное положение на территории Таджикистана или на отдельных его частях, согласно проекту закона, объявляется указом президента, который должен быть одобрен на совместном заседании обеих палат парламента.

Законопроект определяет границы мест военных действий, полномочия руководства страны и государственных органов во время военного положения.

Он позволяет ограничивать во время военного положения организацию агитационных, пропагандистских мероприятий и других действий, которые негативно влияют на обеспечение безопасности и обороны страны.

Во время военного положения запрещается покупка и продажа оружия, лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, а также спиртных напитков.

Уполномоченным органам предоставляется прерогатива контроля связи, печатных изданий, установление цензуры в средствах массовой информации.

Также ограничивается или приостанавливается выезд за пределы страны и въезд граждан в республику.

Рабочее время, финансирование, оплата заработной платы во время военного положения будет регулироваться в соответствии с отдельной графикой. Также при объявлении военного положения будет определен новый порядок сбора налогов и таможенных платежей.

Объекты и транспортные средства юридических и частных лиц во время военного положения могут быть использованы для обеспечения обороны страны.

Законопроект предполагает уголовное, административное наказание за невыполнение требований военного положения.

В целом проект закона содержит 18 статей.

В настоящее время вопросы, связанные с военным положением, регулируются статьей 5 закона «Об обороне», который был принят в ноябре 1995 года.

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