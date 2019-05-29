Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили 29 мая поправки в закон «О военной разведке Вооруженных сил РТ», которые предполагают организацию разведывательных мероприятий внутри страны.

Представляя поправки народным избранникам, первый заместитель министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода отметил, что органы военной разведки в настоящее время в соответствии с действующим законодательством действуют за пределами республики.

Но для противостояния терроризму и экстремизму внутри страны, по его словам, до сих пор не существует правовой основы.

«Принятие поправок создает юридическую основу для создания дополнительных источников финансирования деятельности военной разведки, налаживания секретных и несекретных разведывательных мероприятий, управления органов военной разведки в военное время, использования оружия, военной и специальной техники во время выполнения служебных обязанностей», - сказал первый замминистра оборонного ведомства депутатам.

Организацию внутренней военной разведки он объяснил существованием «спящих» террористических ячеек на территории Таджикистана.

«Быстроизменяющаяся обстановка в мире и регионе, усиление угроз терроризма и экстремизма, существование «спящих» террористических ячеек внутри страны, которые могут негативно повлиять на военную безопасность страны, требуют привести полномочия военной разведки в соответствии с требованиями борьбы против современных угроз», - добавил первый замглавы Минобороны.

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