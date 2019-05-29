В Узбекистане со следующего учебного года единая школьная форма будет обязательной, сообщает CA-NEWS, ссылаясь на Министерство народного образования республики.
Как сообщается, школьная форма будет продаваться в торговых точках, созданных рядом со школами. Организационной работой по этому поводу займется общество «Узтукимачиликсаноат». Цены на форму установят по рыночной стоимости продукта.
Родители должны будут покупать форму в торговых точках самостоятельно - директорам школ и учителям запрещено принимать в этом процессе какое-либо участие.
В Таджикистане единой школьно формы нет, но
Таджикские школьники уже несколько лет одеваются по стандарту, установленному Минобрнауки - "темный низ, белый верх".
Согласно нормам, школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, миниюбок, носить футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран.
Ношение одежды из синтетических тканей Минобрнауки не рекомендует, но рекомендует покупать школьную форму у отечественных производителей.
Единой школьной формы в стране нет. В разных школах руководство само устанавливает, как должны одеваться их ученики.
И каждый год родители жалуются на неправомерные действия директоров школ: их принуждают не только покупать или шить школьную форму в определенном месте, но и приносить чек, правда, руководство школ всегда отрицает это.
В прошлом году Эмомали Рахмон раскритиковал качество производимой в столице школьной формы.
«Родители и ученики недовольны качеством и дизайном производимой в столице школьной формы и по этой причине большая их часть остаются в складах», - заявил президент в августе 2018 года на открытии столичной общеобразовательной школы №31.
Он тогда поставил перед администрацией столицы задачу усилить контроль над качеством и дизайном производимой в городе школьной формы.
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