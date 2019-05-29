В Таджикистане последние дни священного месяца Рамазан будут дождливыми: согласно прогнозам синоптиков, в стране с 1 июня начнутся дожди, которые продолжаться до 7 июня.

Согласно расписанию Совета улемов, пост заканчивается 4 июня.

Между тем, дата Ид аль-Фитр, знаменующего завершение священного месяца, пока не определена. Совет Улемов страны определит точную дату праздника в субботу, 1 июня, сообщил «АП» источник в Исламском Центре Таджикистана.

«Точная дата Ид аль-Фитр будет известна только после того, как улемы заметят появление новой луны», - отметил источник.

В разных мусульманских странах праздник Рамазан может начинаться в разное время – это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.

Так, например, центральноазиатские страны празднуют Рамазан в этом году 5 июня, а в России мусульмане отметят его 4 июня.

На Ближнем Востоке Ид аль-Фитр отпразднуют 6 июня.

В Таджикистане священный месяц Рамазан наступил 6 мая. Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В 2018 году в Таджикистане руза началась 16 мая.

Пост в этом году будет длиться 30 дней: ночь могущества (Ляйлят-уль Кадр) придется на ночь с 31 мая на 1 июня.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

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