Бюст председателя Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджона Зухурова выставлен на аллее Славы Государственного университета по землеустройству в Москве, который отмечает в эти дни 240-летие со дня образования.

В пресс-службе таджикского парламента "АП" сообщили, что Шукурджон Зухуров является выпускником данного вуза Москвы.

На Аллее Славы Государственного университета по землеустройству выставлены бюсты 12 выдающихся личностей вуза - профессоров и преподавателей, а также выпускников вуза.

Они на протяжении 240-летней истории принимали самое активное участие в разработке крупнейших аграрных и земельных реформ страны, участвовали в духовно-нравственном, культурном и патриотическом воспитании молодого поколения, в выработке и реализации государственной земельной политики и земельного законодательства, получила свое продолжение, отмечается на сайте вуза.

Отмечается, что администрацией вуза был учрежден конкурс-голосование по выбору достойнейших претендентов на увековечивание их памяти в бронзе, в котором приняли активное участие студенты, преподаватели и сотрудники ГУЗ.

По результатам интернет-голосования большинством голосов были выбраны следующие кандидатуры: выдающиеся ученые-профессора Иван Егорович Герман и Сергей Александрович Удачин; выпускник и впоследствии директор КМИ Иван Александрович Иверонов; Министр народного просвещения императорской России, выпускник КМИ Владимир Гаврилович Глазов; выпускник Московского межевого института Борис Владимирович Талантов, который был канонизирован Русской Православной церковью заграницей в сонме новомучеников и исповедников российских; советский и российский ученый в области геодезии и землеустройства, ректор Московского института инженеров землеустройства до 1992 г., а затем Государственного университета по землеустройству (годы ректорства 1980-1997) Юрий Кириллович Неумывакин.

В их числе и выпускники МИИЗ - председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шукурджон Зухурович Зухуров и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр сельского хозяйства России Виктор Хлыстун.

Также на аллее установлен бюст выпускников вуза - премьер-министра Монголии Жанлавын Наранцацралта, министра земли и природных ресурсов Китайской Народной Республики Ма Кэвэя, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора Государственного университета по землеустройству Алексея Маслова.

фото с сайта rus.ozodi.org

Досье "АП": Шукурджон Зухуров родился 16 апреля 1954 года в Пянджском районе Хатлонской области. В 1976 году окончил Московский интститут инженеров землеустройства по специальности инженер-геодезист.

Трудовую деятельность начинал с инженера-геодезиста района Хамадони Хатлонской области, был начальником отдела землепользования и геодезии исполнительного Комитета Совета депутатов бывшей Кургантюбинской области, инструктор, начальник отдела и секретарь Центрального Комитета комсомола Таджикистана, председатель исполнительного Комитета Совета народных депутатов Комсомолабадского района (ныне Нурабад), председатель Государственного Комитета по труду и подготовке рабочих кадров Республики Таджикистан, начальник отдела занятости и социальной защиты населения исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан, председатель Пянджского района Хатлонской области, заместитель руководителя исполнительного Аппарата президента РТ и министр труда и занятости населения РТ.

28 февраля 2010 года Шукуржон Зухуров избран депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ четвёртого созыва от избирательного округа Рашт, №12 и 16 марта 2010 года на первом заседании первой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ четвёртого созыва, был избран Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ и Председателем Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ.

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