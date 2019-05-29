Президент Таджикистана встретился с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита таджикского лидера в казахскую столицу - Нур-Султан, сообщает пресс-служба президента.

В ходе беседы Эмомали Рахмон, отметив динамику успешного развития таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства во всех областях взаимодействия, подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в этом вопросе, отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон также выразил уверенность в том, что стороны последующими общими усилиями поднимут многоплановое таджикско-казахстанское сотрудничество на новые высоты, пишет президентская пресс-служба.

фото пресс-службы президента РТ

Эмомали Рахмон 28 мая вылетел в Нур-Султан для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, куда был приглашен в качестве почетного гостя.

В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь. Молдова имеет статус наблюдателя при организации. Таджикистан членом ЕАЭС не является.

Вчера Нурсултан Назарбаев наградил Сооронбая Жээнбекова орденом первого президента Казахстана за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном, сообщает АКИpress.

фото пресс-службы президента КР

Сооронбай Жээнбеков отметил личный вклад Нурсултана Назарбаева в установление и укрепление отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. Он также подчеркнул, что инициатива Нурсултана Назарбаева об образовании евразийской интеграции успешно претворена в жизнь.

Орденом Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева также наградят Владимира Путина и Александра Лукашенко: соответствующее постановление подписал Касым-Жомарт Токаев, передает сайт Акорды.

Сегодня, 29 мая, в Нур-Султане открывается заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум датам – 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В казахскую столицу уже прилетели президенты стран-участниц ЕАЭС: Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, России - Владимир Путин, Беларуси - Александр Лукашенко, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В заседании также примут участие президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в качестве почетных гостей.

По итогам саммита будут разработаны несколько международных договоров, регулирующих вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости ввозимых на территорию союза товаров, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

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