Немецкие компании помогут создать в Ташкенте Центр ядерной медицины и лучевой терапии. Соответствующее соглашение было подписано по итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Ташкенте сегодня, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.
Договор о создании медицинского центра подписали Академия наук Узбекистана и компании Integra GmbH и Vamed Engineering GmbH. Также по итогам переговоров были подписаны соглашения об организации производства коммерческих автомобилей совместно с компанией Volkswagen, о сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, об обмене и защите информации и другие документы. Особенное значение среди всех подписанных соглашений президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев придал договору о создании медицинского центра.
Во время переговоров главы государств обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества, отметив, что в 2018 году объем взаимного товарооборота вырос на 25% и превысил $770 млн. Узбекское руководство поддержало стремление Германии стать постоянным членом Совета безопасности ООН.
Немецкая сторона, в свою очередь, высоко оценила усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе, содействию мирному процессу в Афганистане, преодолению последствий аральской катастрофы.
«Мы с большой симпатией и уважением следим за политическим, экономическим, социальным прогрессом в Узбекистане. Наш нынешний визит в составе представительной делегации является свидетельством нашего стремления к расширению сотрудничества», — заявил после переговоров президент Германии.
Президенты приветствовали запуск механизма узбекско-германских консультаций по Афганистану, а также договорились продолжать оказывать взаимную поддержку в рамках международных организаций.
Президент Германии прибыл в Узбекистан накануне вечером. После переговоров с Мирзиёевым Штайнмайер проведет встречи с представителями бизнеса и общественности Узбекистана, а завтра он посетит Хорезмскую область.
Штайнмайер – один из самых высокопоставленных западных политиков, решивших посетить Ташкент после того, как президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти в сентябре 2016 года. Перед визитом Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала его повлиять на Мирзиёева, чтобы процесс демократизации в Узбекистане ускорился и стал более масштабным.
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ShaITan1 час назад
mda, kak vsegda nashi ni na chto ne sposobny.
Vsyo cherez odno mesto, uvy