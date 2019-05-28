Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон встретятся на саммите в Нур-Султане

Эмомали Рахмон отбыл cегодня с рабочим визитом в Нур-Султан. Завтра, 29 мая, здесь пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза.

Лидер Таджикистана приглашен на юбилейный саммит ЕАЭС в качестве почётного гостя, сообщает пресс-служба главы государства.

В работе саммита, помимо глав государств — членов ЕАЭС, также примет участие президент Молдавии Игорь Додон, которого пригласили в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС.

В мероприятии примут участие Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Cаммит приурочен к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Участники заседания подведут итоги работы и наметят новые задачи совета на будущее, сообщают российские СМИ.

На казахстанский саммит, кроме того, вынесены и вопросы расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС.

По итогам заседания планируется подписать ряд международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и Договор о таможенном кодексе ЕАЭС.

История ЕАЭС

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, действовало в 2000-2014 годах). ЕАЭС образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана (до 2015 года действовали в рамках ЕврАзЭС).

Декларацию о Евразийской экономической интеграции, в которой впервые было заявлено о создании ЕАЭС, подписали 18 ноября 2011 года в Москве президенты РФ Дмитрий Медведев, Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев. Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане. Россия ратифицировала его 3 октября, Казахстан и Белоруссия - 9 октября 2014 года.

В 2011 году о намерении вступить в ЕАЭС заявила Киргизия, в 2013 году - Армения. Договор о присоединении Армении к организации был подписан в Минске 10 октября 2014 года (фактически республика стала членом союза с 1 января 2015 года), а 23 декабря 2014-го в Москве аналогичный договор был заключен с Киргизией (вступил в силу 12 августа 2015 года).

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