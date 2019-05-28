Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят новый статус — «Почетного Сенатора», передает ИА "Фергана".
Этот вопрос рассмотрели 28 мая на заседании бюро сената под председательством старшей дочери Назарбаева — Дариги Назарбаевой - спикера верхней палаты парламента.
«Статус «Почетный Сенатор» присваивается первому президенту Республики Казахстан — Елбасы за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма», — указано в сообщении.
В нем отмечено также, что с инициативой наделить первого президента очередным почетным статусом выступил нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.
24 мая стало известно, что Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета «за значительный вклад в развитие стран тюркского мира».
20 марта Нурсултан Назарбаев стал Народным героем Казахстана. Высшую степень отличия ему вручил Касым-Жомарт Токаев.
«Мое первое решение в качестве президента Казахстана - удостоить первого президент Казахстана - Елбасы знаком особого отличия "Алтын Жулдыз", предоставить звание "Халық каhарманы" ("Народный герой") за выдающийся вклад развитие Казахстана», - заявил глава государства во время своей инаугурации.
Звание «Народный герой» — высшая степень отличия в Казахстане наряду с Орденом Золотого орла и званием «Герой Труда Казахстана».
Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. К власти в республике пришел 24 апреля 1990 года, правил страной до 20 марта 2019 года (с 24 апреля 1990 по 16 декабря 1991-го — президент Казахской ССР). Уйдя с поста президента, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии Nur Otan, а также остался членом Конституционного совета Казахстана.
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Омар Хайям3 часа назад
Почетный или нечетный уже неважно. Плохо Елбасы ушел. Правил он лучше. Не надо было соглашаться переименовывать столицу. На этом он потерял доверие многих сторонников.
Гость5 часов назад
Он до белых тапочек намерен мелькать? Ушел и ушел. На пенсию на пробовал уйти совсем? Цветочки, ягодки, внуки. Нет, они все в экране