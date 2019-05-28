В японском городе Кавасаки преступник, вооруженный двумя ножами, напал на группу школьниц младших классов и сопровождавших их взрослых, сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел утром 28 мая на остановке в парке частной школы Caritas, где ученицы ждали приезда автобуса.
В результате нападения, по последним данным, погибли два человека - 12-летняя девочка и 39-летний мужчина, отец одной из школьниц. Еще 16 девочек получили ранения, среди них ученицы начальных классов в возрасте 6-7 лет. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Вскоре после нападения подозреваемый в преступлении был задержан полицией. По предварительным данным, это житель Кавасаки, ему около 50 лет, его имя не называется. При задержании он нанес себе удар ножом в шею. Позже он скончался в госпитале, не приходя в сознание. Мотивы нападавшего неизвестны.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ резко осудил преступление. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, принес соболезнования гражданам страны.
Правоохранительные органы Японии продолжают выяснять обстоятельства трагедии, а врачи борются за жизни раненых. "В связи с ЧП будет усилена охрана образовательных учреждений и школьных маршрутов, пообещал министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма. - Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов».
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