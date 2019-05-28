Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где сегодня проведет переговоры с руководством Таджикистана по поводу модернизации вооруженных сил республики и функционирования 201-й российской военной базы, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская, передает РИА "Новости".

"Эти вопросы планируется обсудить сегодня c министром обороны республики Шерали Мирзо", - сказала Марковская.

Планируется, что министра обороны России примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, добавила пресс-секретарь.

По ее словам, в ходе переговоров "будет затронута проблематика модернизации армии Таджикистана, а также вопросы, связанные с функционированием российской военной базы, дислоцированной на территории республики".

"Основные темы переговоров - вопросы оснащения дислоцированной на территории страны российской военной базы новыми образцами оружия, а также модернизация таджикской армии", - сказала Марковская.

Напомним, что 201-я база – крупнейший российский военный объект за пределами России. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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