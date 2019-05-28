С целью практической реализации постановления Республики Таджикистан от 30 апреля 2016 года (за №207-7) «О порядке и требованиях подключения к сети электрической связи и обслуживания, связанного с ним», согласно которому перерегистрация сим-карт производилась по паспортам образца 1996 года, абоненты должны перерегистрировать свои сим-карты на основе паспортов гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года.

Сделать они это должны до 10 августа 2019 года, сообщает пресс-центр МВД республики.

«Просьба ко всем гражданам Республики Таджикистан, чьи сим-карты зарегистрированы по паспортам образца 1996 года, для замены своих паспортов обратиться в паспортные отделения при ОМВД городов и районов республики», - говорится в сообщении.

Согласно инструкции министра внутренних дел страны всем паспортным отделениям ОМВД городов и районов республики дано указание установить режим работы с 8:00 до 22:00.

Список документов, необходимых для замены паспорта гражданина Республики Таджикистан

Для замены паспорта гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года на новые образцы 2014 года предоставляются следующие документы:

1. Паспорт образца 1996 года.

2. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

3. Справка о группе крови (добровольно).

4. Квитанция в размере 10 долларов США в национальной валюте (участники ВОВ и лица, приравненные к ним, пенсионеры, инвалиды 1 и 2 группы освобождаются от уплаты суммы паспорта)

5. Домовая книга и ордер на квартиру или справка из сельского джамоата.

6. Свидетельство о браке (или свидетельство о разводе).

7. Одна чёрно-белая фотография 3,5 х4,5 мм.

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