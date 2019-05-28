АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 МАЯ 2019 ГОДА

- В республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная акции «Один день без сигарет».

- На базе «Алмасы» Гиссарского района стартует 6-й розыгрыш детского турнира по футболу, посвященный памяти легендарного игрока душанбинского «Памира» Геннадия Черевченко. В турнире примут участие 5 сборных регионов Таджикистана и 1 команда из Узбекистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 МАЯ

День пограничника.

2014 - В Таджикистане «коктейли Молотова» приравняли к огнестрельному оружию.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 МАЯ

1928 – Родился ученый–языковед Мардон Мухаммадиев.

1938 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Бовар Хусравов.

1950-1992 – Родился певец Фатхулло Рауфов.

1952-2008 – Родился журналист Нурулло Саидкулов.

1983 – Родилась журналист Зарина Эргашева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 18-20 тепла.