В субботу мы опубликовали материал – «В Таджикистане пропадают дети. Кто виноват?» на который было много отзывов, в том числе и в соцсетях. Несколько человек задали нам вопрос – а что же стало с мальчиком Икромом, который пропал ровно 9 месяцев назад? Нашли ли его? Мы задали этот вопрос МВД.
9-летний Икром Хамидов пропал 27 августа 2018 года со двора по улице Борбад 64/2, столичного района Фирдавси. Мама Икрома - Зульфия Хамидова рассказала «Азия-Плюс», что до сегодняшнего дня у нее нет никаких вестей о сыне.
В пропаже ребенка она обвиняет своего соседа Зокира Джабилова.
Женщина говорит:
- Я воспитываю своих детей одна, а этот человек год ходил за мной, хотел, чтобы я вышла замуж за него. Но я отказала. Я уверена, что он похитил моего сына, чтобы испугать, а потом уговорить меня на замужество – говорит Зульфия.
После пропажи сына она написала заявление на соседа. Сотрудники милиции увезли его, забрали у него паспорт, военный билет и другие документы. Но после допроса Джабилова отпустили.
- Однако 29 августа, после того, как на видео милиционеры увидели, как он увёз ребёнка со двора, он пропал, его уже нет нигде, милиционеры не могут его найти. Он пропал, и сын тоже пропал. До сегодняшнего дня нет никаких данных о нем. Работники милиция говорят, что он не уезжал из Таджикистана, - сокрушается женщина.
Чтобы найти сына Зульфия ходила к родным Зокира Джабилова, которые живут в Колхозе «Россия».
- Но они, оказывается, не общаются с ним, все, кроме одной его сестры, - объясняет она. - Мы пошли к ней домой, чтобы она нам в чем-то помогала, но она, как только нас увидела, стала плакать и падать в обморок. Говорит, что ничего не знает, - говорит женщина.
Зульфия Хамидова обращается ко всем, кто может знать что-то об ее сыне, помочь в поиске.
Между тем, пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сообщил «АП», что поисковые операции продолжаются, фотографию Икрома Хамидова часто показывают по телевизору, чтобы люди смогли опознать мальчика.
По данным МВД, за четыре месяца текущего года в стране было зарегистрировано 119 заявлений о пропаже детей: почти все дети, заверяют в правоохранительном ведомстве, были найдены.
Икром не один ребёнок, которого до сих пор не нашли. Шесть лет назад, 25 марта 2013 года, в центре Душанбе пропали две девочки - шестилетняя Малика и четырехлетняя Сабина Араловы. Они играли во дворе своего дома, рядом с торговым центром «Садбарг», по улице Айни. С тех пор их никто не видел. Поиски велись не только правоохранительными органами, им помогала и общественность.
Все, кто обладает информацией о мальчике, звоните на телефон +992901776057.
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