Цементные заводы Таджикистана продолжают стабильно увеличивать производство продукции, несмотря на беспокойство экологов.

Asia-Plus

 

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