В первом курсе образовательного молодежного проекта Tcell Parking приняли участие более 170 человек. Участники, показавшие лучшие результаты в тестировании, за 10 недель пройдут интенсивный курс по углубленному изучению английского языка.

Проект Tcell Parking – это молодежный, образовательный и развлекательный проект, созданный компанией Tcell как часть ответственности компании перед обществом. Являясь инноватором и шагая в ногу со временем, компания Tcell понимает необходимость создания площадки для обучения молодежи именно практическим навыкам, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы: цифровые (digital) профессии, искусство создания контента, дизайн, знание иностранных языков, планирование и запуск собственного бизнеса, понимание психологии взаимодействия с обществом.

Tcell разработал программу и собрал лучших тренеров и спикеров, для того, чтобы сделать знания доступными для молодежи. Все курсы проекта Tcell Parking являются абсолютно бесплатными для всех желающих.

Фото Tcell

В субботу, 25 мая, в креативном пространстве Parking в Душанбе было много молодых ребят: все они пришли, чтобы учиться новым навыкам и знаниям. Здесь начался самый первый курс проекта – курс по совершенствованию знаний английского языка. В современном мире, знание английского языка является критично важным при поиске актуальной и достоверной информации. На этом языке можно найти образовательные курсы онлайн, учиться, получать профессии, работать онлайн наряду с профессионалами со всего мира.

Более 170 участников прошли предварительное тестирование, которое позволит определить их уровень знания английского языка, и отобрать тех, кто покажет наилучший результат и поступит на образовательный курс. Фатима Саломатшоева, старший преподаватель МГУ, Инструктор по английскому языку в УЦА, в течение 10 уроков, будет преподавать английский язык отобранным участникам, которые стремятся улучшить свои знания языка, хотят получать одним из первых мировые новости, информацию, смотреть фильмы на языке оригинала, свободно общаться с носителями языка.

Участникам, которые не успели пройти регистрацию на курс и попасть в число участников, не стоит расстраиваться - в дальнейшем, после окончания данного курса, будет запущен еще один курс по изучению английского языка. Все, что нужно сделать – следить за обновлениями страниц Tcell в социальных сетях и успеть зарегистрироваться.

Фото Tcell

Данный курс стал самым первым из серии курсов. Регистрация на участие в каждом образовательном курсе будет открыта заранее на страницах Tcell в социальных сетях. Участие в курсах после регистрации является абсолютно бесплатным для всех желающих.

Не упустите свой шанс подготовиться к будущему в Tcell Parking! Tcell – связь для жизни!

Facebook: https://www.facebook.com/tcell.tj/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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