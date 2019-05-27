Главное коконоводческое предприятие Таджикистана «Пиллаи Точик» («Таджикский кокон») продано частной компании «Производственное объединение Гандж». Именно с ней Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом заключил договор купли-продажи акций ОАО «Пиллаи Точик».

Предприятие обошлось новым владельцам почти в 5 млн сомони (около $530 тыс.). Эти средства компания должна будет оплатить в течение двух месяцев после заключения договора купли-продажи.

В соответствии с условиями конкурса «Производственное объединение Гандж» обязано погасить кредиторские задолженности «Пиллаи точик» на сумму более 15,7 млн сомони в течение одного года с даты подписания договора купли-продажи.

Также компания в течение трех лет должна инвестировать в приобретенное предприятие 35 млн сомони ($3,7 млн), в том числе не менее 15 млн сомони в течение одного года.

Кроме того, новый владелец коконоводческого предприятия должен увеличивать общий объем дохода «Пиллаи точик» в течение трех лет до 30 млн сомони, а также создавать 510 рабочих мест.

Отметим, что международный тендер по приватизации «Пиллаи точик» был объявлен в начале этого года.

Первоначальная стоимость более 42,5 тыс. акций Общества составляла 4 млн. 911 тыс. сомони.

ОАО «Пиллаи Точик»

Предприятие было образовано в декабре 2013 года в результате преобразования ГУП «Пилла» министерства промышленности и новых технологий РТ с уставным капиталом в размере 4 млн 254 тыс. сомони. Его учредителем является Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ.

В ее составе в городах и районах республики функционируют 39 дочерних акционерных обществ.

Активы компании составляют свыше 8,6 млн сомони, а общая кредиторская задолженность общества равняется более 15,7 млн сомони.

В частности, компания задолжала по заработной плате, имеет долг перед Минфином, задолженность по налогам, долг перед Национальным банком Таджикистана, долги перед поставщиками и подрядчиками и долги перед другими хозяйствующими субъектами.

Общая площадь земельного участка «Пиллаи Точик» составляет более 26 гектаров и площадь под строительство – свыше 14 гектаров.

В состав имущества общества входят административные и вспомогательные здания, склады, сооружения и имущество дочерних обществ в городах и районах республики.

ОАО «Пиллаи Точик» имеет десятки филиалов в коконоводческих районах республики, центральный офис предприятия расположен в Душанбе (в бывшем «Таджикатласе»).

Шелководство при Советском Союзе было одним из успешных секторов таджикского сельского хозяйства.

ООО «Производственное предприятие «Гандж»

Крупнейшее в Таджикистане маслобойного предприятие было сдано в марте этого года при участии президента страны Эмомали Рахмона.

Предприятие находится в районе Кушониён Хатлонской области и в джамоате Бустон-Калъа.

На строительство предприятия было потрачено более чем 8,5 млн сомони, а его годовая мощность составляет переработка 35 тысяч тонн подсолнуха, льна, рапса, зерновых, производство 10 тонн растительного масла и 21 тонны жмыха.

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