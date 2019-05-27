Бунтовщики колонии №3/2 в Вахдате убили троих сотрудников учреждения. Среди них был 36-летний майор Абдуджаббор Халимов - муж и отец троих детей. Теперь его семья просит о помощи.

Семья живет в доме напротив колонии. Они переехали туда 5 лет назад из Душанбе, где Халимов служил в одной из воинских частей.

В столице растущей семье снимать квартиру денег не хватало, и они сняли квартиру в Вахдате - за 400 сомони в месяц. Потом военнослужащего перевели по работе в вахдатскую колонию - ближе к дому.

Сейчас, по словам Сайёры, участью семьи никто не интересуется. Она не знает, как жить дальше без кормильца.

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