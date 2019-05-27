Председатель дехканского хозяйства "Мирзоодил" Матчинского района Согда задержан по подозрению в убийстве своего брата.

37-летний житель Матчинского района поссорился со своим 28-летним братом, ссора закончилась убийством, сообщает пресс-служба МВД.

«Мужчина после ссоры вытащил хозяйственный нож и нанес одно ножевое ранение в области груди своему младшему брату. Мужчина, получив смертельные раны, скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-служба.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 104, ч.1 УК РТ, ведётся следствие.

Это второе убийство родственников в Матчинском районе за последние дни. Ранее МВД сообщила об убийстве невестки в одной из семей. 23 мая в джамоате Палдорак Матчинского мужчина, в ходе возникшего семейного конфликта с женой брата, 42-летней местной жительницей, нанес ей 20 ножевых ранений. В результате женщина, получив смертельные раны, скончалась на месте происшествия.

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