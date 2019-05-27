Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram фото с зятьями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.



В своем посте, опубликованном 26 мая, известный спортсмен поблагодарил хозяев за гостеприимный и радушный прием.

«Спасибо Вам Братья @oybek.b.tursunov @otabek_muhammadalievich за такое гостеприимство. А так в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согревает», – написал Нурмагомедов.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Нурмагомедов ни разу не проиграл за свою профессиональную бойцовкую карьеру.

У Хабиба Нурмагомедова много поклонников и в Узбекистане, многие его подписчики сопроводили свои посты под его фотографией с зятьями президента Мирзияева радостными «смайликами».

Зять президента Узбекистана Отабек Умаров раскрыл некоторые подробности визита Хабиба Нурмагомедова в Ташкент, сообщает Podrobno.uz.

"Наш родной Узбекистан в качестве гостя посетил знаменитый российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов. Мы провели с ним тренировку в зале вместе с соотечественниками. У них была возможность побеседовать с этим удивительным человеком, который, несмотря на свою популярность, оказался необычайно скромным и открытым для общения", – написал Умаров в своем Instagram.

По его словам, в том, что Хабиб достиг таких спортивных высот, огромная роль принадлежит его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который дал сыну прекрасную начальную подготовку и внушил веру в себя.

"Хабиб является поистине достойным сыном своего народа, преданным его традициям, и представляет собой прекрасный пример для молодежи Узбекистана, да и всего мира, достойный подражания", – подчеркнул он.

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