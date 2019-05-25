Волонтеры собрали через Facebook около $5 тысяч, и передали деньги семье Гулбегим Рахимовой, которая умерла в Подмосковье от сердечного приступа. У нее остались двое детей - мальчики стали круглыми сиротами. Их отец умер ранее. Теперь их воспитывают бабушка и дедушка. Нашлись люди, которые хотят взять расходы на содержание детей на себя, им даже хотят построить дом.
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