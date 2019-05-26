Как известно, социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни людей во всем мире, в частности и в Таджикистане. Молодежь Таджикистана тоже активно использует одно из этих приложений - Instagram.

Мы решили поговорить с одним из активных пользователей этой соцсети - моделью и телеведущей Нилуфар Сарбоз, которая, ко всему прочему, является сотрудником правоохранительных органов.

Секрет успеха в этой сети Нилуфар связывает с ежедневным освещением некоторых случаев и подробностей своей личной жизни и работы. На страницу девушки пописаны 150 тысяч человек.

- Сколько лет Вы являетесь пользователем Instagram?

- С 2015 года я пользуюсь сетью, работа в ней очень приятная и удобная. Легко можно опубликовать свои фотографии и видеоролики.

- У вас более 150 тысяч подписчиков. Скажите пожалуйста, какое количество из них вы сами пригласили к себе на страницу?

- Должна сказать, что из числа друзей в этой сети только 64 приняты мной самостоятельно, остальные сами стали подписчиками моей страницы.

- Какие виды своих видеороликов и фотографий вы больше выкладываете в сеть?

- Социальные сети, в основном, предназначены для освещения моей работы и творческой деятельности. Стараюсь больше публиковать видео и фотографии, в которых я отснята, как модель. Рекламы моих выступлений очень мало на странице. Должна сказать, что своей странице уделяю очень много времени, чтобы была видна серьезность работы.

- Наряду с активностью в Instаgram, вы рекламируете товары известных компаний. Хотелось бы узнать, сколько за это платят?

- Цены за рекламу определяет мой друг и продюсер Бахриддини Сабур. Потому что из-за нехватки времени я не могу обсуждать финансовые вопросы с компаниями. Также должна сказать, что у меня нет определенной цены для рекламы товаров, цена ставится от предлагаемого продукта (видео или фото) компании.

- Нилуфар, Вы официально работаете?

- В настоящее время я работаю в Министерстве внутренних дел страны и имею звание старшего лейтенанта.

- Как женщине, не трудно работать в этом ведомстве?

- Работа в МВД для меня является честью, так как наряду с мужчинами могу внести вклад в дело защиты Родины.

- В каких странах побывали до сегодняшнего дня?

- Посетила многие страны мира, кроме Америки. Была в арабских государствах, странах Средней Азии, Европы…

- Чего опасаетесь?

- Опасаюсь потерять близких мне людей, потому что в жизни потеряла многих из них и очень боюсь вновь испытать это.

- Кто является идеалом в вашей жизни?

- До сегодняшнего дня не думала, что кто-то может быть моим идеалом.

- Замужем?

- Пока нет, и думаю, что не должна торопиться в выборе спутника жизни.

- Ваши планы на будущее?

- У меня много планов в жизни. Думаю, что некоторые из них уже реализуются. Читателям "Азия-Плюс" по секрету сообщаю, что вместе с деятелями искусств соседнего Узбекистана решили снять фильм и представить зрителям.

Справка: Нилуфар - 24 года. Мать преподает в школе, а отец занимается предпринимательством. В семье пятеро детей. Закончила среднюю школу №60 города Душанбе, выпускница факультета филологии Национального университета Таджикистана.

Так как Нилуфар окончила филфак, свою трудовую деятельность в 2013 году начала в политическом отделе телевидения Таджикистана. Некоторое время была ведущей информационной программы МВД на телевидении «Сафина». В настоящее время продолжает сотрудничать с другими телевизионными каналами.

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