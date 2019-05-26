Сегодня мы представляем фотоработы, созданные лучшими советскими фотографами: Юрием Машковым, Максом Альпертом, Семеном Фридляндом, Николаем Софьиным и другими, рассказывающими о молодых таджикистанцах 50-х-60-х годов.
С их помощью мы совершим путешествие во времени, вспомним лица и ритм той эпохи, еще в Советском Таджикистане.
Молодежь, какой она была, во что верила? Что для нее характерно? Эти вопросы сейчас интересуют многих, однако ответ найти не так-то легко.
Молодые люди того времени знали, куда они пойдут учиться или работать после школы: институт, техникум, училище или просто учеником на предприятие. И за учёбу в школах и ВУЗах тогда не платили, спрашивали знания, а не заглядывали в кошелёк; намеченные цели были достижимыми.
Молодежь могла обучаться в любых кружках, ездить в походы, заниматься спортом и всем, что душе угодно, совершенно бесплатно.
А взять знаменитые комсомольские стройки! Сколько важных социальных проектов было осуществлено: Нурекская, Байпазинская и Рогунская ГЭС, Яванский химзавод, Вахшский азотно-туковый завод, Таджикский алюминиевый.
Какие строились планы, какими были мечты…
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