Март 2015 года. Водитель около 100 метров провез сотрудника ГАИ на своем капоте, последний пытался его остановить.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, в Таджикистане уровень смертности в дорожных происшествиях составляет ежегодно 19 человек на каждые сто тысяч населения. Это самый высокий показатель в Центральной Азии.

Почему так происходит и как бороться с этим тревожным явлением.

7 причин трагедий

Прежде, чем искать пути решения проблемы, попытаемся найти её причины.

По данным экспертов ВОЗ, в целом, на уровень смертности при ДТП влияет социально-экономическое положение страны. Так, более 90% случаев смерти в результате дорожно-транспортных травм происходит в странах с низким и средним уровнем доходов.

Наиболее высоки показатели смертности от дорожно-транспортных травм в Африканском регионе. Даже в странах с высоким уровнем доходов вероятность попадания в ДТП выше среди лиц, занимающих более низкое социально-экономическое положение.

Также дорожно-транспортные происшествия связаны с несколькими субъективными причинами, вследствие которых увеличивается вероятность смертей на дорогах. Вот основные из них:

Превышение скорости

По подсчетам экспертов, повышение средней скорости движения на 1% приводит к увеличению риска ДТП со смертельным исходом на 4%. Риск смерти пешеходов, сбитых машиной, быстро возрастает (риск при скорости 65 км/час в 4,5 раза превышает аналогичный показатель при скорости 50 км/час). Риск смерти водителей и пассажиров в результате боковых ударов машин при скорости 65 км/час составляет 85%.

Вождение в нетрезвом состоянии

При вождении в нетрезвом виде риск попадания в аварию на дороге возникает при низком уровне содержания алкоголя в крови (САК) и резко возрастает, если САК у водителя составляет 0,04 г/дл и выше.

Последствия ДТП с участием сына владельца рынка Султони Кабир” Авазхона Кабирова. Фото с сайта Akhbor.com

При вождении под воздействием наркотиков риск совершения аварии также возрастает. Например, у лица, употребившего амфетамины, риск попадания в аварию со смертельным исходом возрастает примерно впятеро.

Рассеянное вождение

Существует много отвлекающих внимание факторов, которые могут негативно сказываться на вождении. И в первую очередь, это телефоны. Вероятность попадания в аварию водителей, пользующихся мобильными телефонами, примерно в четыре раза выше, чем у водителей, которые ими не пользуются.

Неэффективный контроль за соблюдением ПДД

В странах, где осуществляется строгий контроль за соблюдением правил дорожного движения, количество ДТП на дорогах намного ниже, чем там, где этот вопрос решается не на должном уровне.

Небезопасная дорожная инфраструктура

В идеальном случае дороги должны иметь качественную поверхность, надлежащим образом оборудоваться для пешеходов и велосипедистов. Такие элементы, как пешеходные дорожки, велосипедные трассы, безопасные переходы и другие средства замедления движения транспорта, серьезно снизят риск травматизма.

Иллюстративное фото

Неиспользование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и шлемов

Пристегивание ремнями безопасности снижает риск смерти среди водителей и пассажиров, сидящих на переднем сидении, на 45-50% и риск смерти и тяжелых травм среди пассажиров, сидящих на заднем сидении, на 25%.

Использование детских удерживающих устройств может способствовать снижению смертности на 60%.

Правильное использование мотоциклетных шлемов может снизить риск смертельных травм на 42% и риска травм головы на 69%.

Неадекватное оказание помощи после аварии

После того как произошла авария, своевременность помощи пострадавшим имеет решающее значение: минутное промедление нередко диктует разницу между выживанием и гибелью. Таджикистану важно улучшить до больничную помощь, она должна быть своевременной.

Как у нас?

Анализ показывает, что ежегодно в Таджикистане в результате дорожно-транспортных происшествий погибают 450 человек и свыше 1570 человек получают телесные повреждения. Из общего количества и тех и других соответственно каждый 2-й и 3-й являются людьми в трудоспособном возрасте (20-55 лет).

В большинстве случаев, как показывает практика, смертельные ДТП связаны с несоблюдением правил дорожного движения со стороны водителей.

Более 50% ДТП, по данным МВД республики, составляют наезды на пешеходов, 53% происшествий связаны с превышением водителями скоростного режима, а около трети – с выездом на полосу встречного движения и нарушениями правил маневра.

Со стороны пешеходов частые нарушения, приводящие к трагическим последствиям - переход дороги в неположенных местах, игнорирование сигналам светофора.

«Безопасный город». До безопасности ещё далеко

В октябре 2013 года в Душанбе была введена система «Безопасный город». В рамках этого проекта в Душанбе было установлено 855 камер видеонаблюдения на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. И хотя данное новшество должно было в целом решить проблему нарушений ПДД на дорогах, для многих водителей камеры наблюдения не стали препятствием.

Так, согласно информации УГАИ МВД, в 2018 году водитель автомобиля марки «Форланд» нарушил ПДД 376 раз. При этом он не оплатил ни один из штрафов...

Житель Душанбе Неъматулло Мавзудов, за этот год на своем автомобиле марки «Опель Астра» совершил 178 нарушений на столичных дорогах и также не выплатил ни копейки.

Проект «Безопасный город» к началу ноября 2018 года выявил 1 млн. 730 тыс. 426 правонарушений, 445 дорожно-транспортных происшествий совершённых на дорогах Душанбе. За этот период 932 тыс. 787 правонарушителей оштрафованы на сумму 116 млн. 501 тыс. 710 сомони, 1 млн. 290 тыс. 385 водителям направлены уведомления о нарушении ПДД.

Что делать?

Казалось бы, ответ очевиден – соблюдать правила. Всем. Но что делать, если некоторые водители игнорируют ПДД и мчатся по дорогам, подвергая смертельной угрозе свою жизнь и жизнь пешеходов, если инспекторы ГАИ закрывают глаза на нарушения (не безвозмездно), и если сами пешеходы смертельно рискуют, перебегая дороги в неположенных местах?

Таджикские парламентарии полагают, что уменьшить число ДТП в стране можно, если повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

«Административно-процессуальный кодекс не отвечает требованиям: штрафы, которые предназначены для нарушителей дорожного движения, малы и не приводят к нужным результатам», – сказал недавно «Озоди» депутат Джамшед Муртазозода.

Однако сами водители считают, что штрафы и так поднимаются чуть ли не каждый год.

- Действительно, штрафы за нарушения ПДД повышаются регулярно, в последний раз это было в январе нынешнего года, - говорит юрист юридической компании «Химоя», член Общественного совета по реформе милиции при МВД Навруз Одинаев.

В общей сложности штрафы за нарушения ПДД возросли на 10%.

Ужесточилось наказание за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, либо причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах. Было от пяти до 12, стало до 15 лет.

По мнению Навруза Одинаева для водителей в Таджикистане предусмотрены суровые наказания, но в некоторых частях их нужно еще более ужесточить.

- Я ранее предлагал нарушение скоростного режима в городах в более чем 2 раза признавать умышленным преступлением, а не по неосторожности. То есть когда водитель нарушает скоростной режим в 2 раза - то он уже допускает, что может сбить человека насмерть и относится к этим последствиям безразлично. Поэтому водителей сбивающих пешеходов на высоких скоростях нужно сажать на долгие сроки, - считает юрист.

Эксперт: Пешеходы виноваты не меньше

По мнению Навруза Одинаева, одна из главных причин столь высокого процента ДТП со смертельным исходом в Таджикистане - почти полное игнорирование ПДД со стороны пешеходов.

- Зачастую ПДД не соблюдают взрослые люди. Они даже своих детей тащат на красный свет светофора, - говорит он и предлагает повысить штрафы и для пешеходов.

- Например, пешеход перешел дорогу на красный свет - штраф по ст. 340 КоАП РТ в размере 6,85 сомони, то есть 1/8 показателя для расчетов. Но для взыскания этого штрафа придется:

1. Установить личность (не всегда документы у пешехода с собой);

2. Составить протокол, и потом постановление о привлечении к ответственности;

3. Поскольку как у водителей, у пешехода не получится изъять водительские права, чтобы он был заинтересован оплатить штраф, придется отправить дело для принудительного исполнения судебным исполнителям;

4. Судебные исполнители вызывают нарушителя, и если тот не оплатит, придется искать его заработок;

В общем, проблем для взыскания этих 7 сомони столько, что государство может потратить на это в 10 раз больше. Поэтому эта норма мертвая и пешеходы так и будут нарушать правила.

Нужно решать проблему комплексно

Ветеран Минтранса, водитель с 40-летним стажем Ислом Маликов считает, что одними штрафами проблему не решить.

- Штрафы не остановят лихачей по двум причинам: во-первых, большинство из них, как указал на это пару лет назад глава государства – дети чиновников и крупных бизнесменов, для которых штрафы – не проблема. Но и «обычные» лихачи знают, что в случае чего могут «мирно» решить вопрос с гаишником. То есть коррупция – не последнее звено цепочки этой проблемы, - говорит он.

По словам Маликова, есть еще и другие причины, из-за которых в республике высокий рост смертности на дорогах.

- Нужно решать проблему комплексно, - считает ветеран. - Начинать с нулевой отметки. То есть с детских садов, школ, разъяснять, проводить уроки по правилам дорожного движения. Нужно проводить широкую разъяснительную работу в этом направлении и среди взрослых. Я вижу, как иногда появляются ролики по этой проблеме на телевидении, но этого очень мало. Серьезно нужно относиться и тем организациям, кому доверено обучение граждан вождению. Ведь именно от них во многом зависит, какой водитель выйдет на дорогу, получив права.

Ну и немаловажный фактор – культура вождения. В наше время уступить другому водителю, было знаком уважения, а сейчас для многих это, к сожалению, «западло».

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