АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 МАЯ 2019 ГОДА

- В Таджикском академическом театре оперы и балета в 18:00 состоится творческий вечер Заслуженного артиста Таджикистана, Лауреата международных конкурсов Сайфулло Юсупова.

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- В «Паркинге» в 14:00 состоится Alif Academy talks — это IT-площадка, где встречаются программисты Таджикистана, делятся своим опытом и знанием. Гость встречи - инженер-программист Amazon в Германии Собитом Ахмедовым и ведущим инженер-программистом «Алифа» — Абдукаххором Арзыкуловым. Спикеры разберут темы: «Программист сегодня» и «Как работать на языке Go».

- Психологический Центр «Азбука личности» и «Психологи Таджикистана» в рамках «Родительского марафона» приглашают на встречу, посвященную теме «Сиблинги. Вся правда о правда о братьях и сестрах» Стоимость участия - 40 сомони. Место проведения – ул. Валоматзаде, 8, 2-й этаж.

- Bactria.Music приглашает на 9-й «Квартирник» в 18:00 в КЦ «Бактрия». Здесь же состоится фото-выставка работ проекта Women rockin' Pamirs.

- Чемпионат Таджикистана по футболу. Высшая лига. 8-й тур. «Панджшер» – «Хатлон». Место встречи – район Джалолиддин Балхи, стадион имени Уктама Маматова. Начало матча в 17:30, «Куктош» – «Истаравшан». Место встречи – район Рудаки, стадион «Нефтяник». Начало в 17:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 МАЯ

1933 – Образован Ванчский район.

1945 – В Душанбе начал работу завод «Трактородеталь».

1993 – Между Россией и Таджикистаном подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

2014 – Экс-вице-мэр Душанбе, 51-летний Абдулахад Оев погиб в результате ДТП.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 МАЯ

1926 – Родился доктор исторических наук, заслуженный работник Таджикистана академик Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации профессор Абдухамид Джалилов.

1929 – Родился доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, Лауреат государственной премии им. Авиценны профессор Суннатулло Бобоходжаев.

1946 – Родился писатель Сулаймон Эрматов.

1948 – Родился заслуженный певец Таджикистана Хабибулло Бегмухаммад.

1949 – Родился журналист Турсунпулод Аминчонов.

1972 – Родился журналист Самариддин Асозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков, во второй половине дня в отдельных районах дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснением, в долинах ночью и утром преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, в горных районах дождь, днем в отдельных сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснением, ночью и утром без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.