По итогам первого круга чемпионата Таджикистана футбольный клуб «Куктош» занял второе место, пропустив вперёд только действующего чемпиона – команду «Истиклол».

О том, как удаётся скромной дружине из района Рудаки быть в числе лидеров и каково известному футболисту работать тренером, в интервью «АП» рассказывает рулевой «Куктоша» Рахматулло Фузайлов.

- Команда завершила первый круг чемпионата на втором месте. Это означает, что у вас проблем почти нет?

- Приятно, конечно, когда твои труды, труды ребят дают результаты. Перед началом чемпионата оптимизма было мало. Был провален подготовительный период, футболистам пришлось набирать форму уже по ходу игр. В целом, конечно, доволен результатом, но не игрой. Чувствуется, что команда еще не полностью использовала свой потенциал. Но и усиление в различных линиях не помешало бы.

- В своём стартовом матче «Куктош» обыграл армейцев, но затем в гостях крупно проиграл «Регар-ТадАЗу». Это было издержки плохой физической формы?

- Отчасти да. Хотя счет 0:3 не отражает саму игру. Причин тому обидному проигрышу было несколько. Думаю, я, как тренер тогда немного ошибся с составом и тактикой, ну и команда временами провалила игру, чем воспользовались игроки «Регара». У нас тоже были моменты, но в тот день и удача была на стороне хозяев.

Команда "Куктош" ФФТ

«Брат брата знает лучше, чем чужой»

- А какие ещё игры команды запомнились вам в первом круге?

- Боевая ничья с лидером – «Истиклолом» после поражения в Турсунзаде. После этой игры ребята воспрянули духом, появилась вера в то, что в принципе, можно обыграть любого соперника.

- Игра с «Истиклолом» была интересна любителям футбола и тем, что встречались два брата. Как вам удалось «перехитрить» Хакима Фузайлова?

- Ну, брат брата знает лучше, чем чужой (смеется). Мы знали, что практически все команды играют против «Истиклола» вторым номером, от обороны. Естественно, и душанбинский клуб готовится к игре под эту тактику соперника. Но, а мы решили с первых минут идти вперед, прессинговать соперника на его же половине поля. «Истиклол» не ожидал от нас такой «наглости», и уже на 4-й минуте пропустил гол. Через пять минут наш узбекский легионер, автор первого гола Мухиддин Одилов забивает второй мяч. Затем соперник сократил счет, который держался почти до конца игры. К сожалению, за две минуты до конца встречи мы пропустили второй мяч, с пенальти. Но эта ничья была равна победе, так как очень здорово повлияла на психологическое состояние игроков.

«Алиёр мне как брат, но это – вне поля»

- Известно, что вы с тренером «Панджшера» Алиёром Ашурмамадовым старые друзья. Это не сказалось на встрече ваших команд?

- Мы выиграли тот матч со счетом 3:1, и это означает, что не сказалось. Да, мы с Алиёром большие друзья, он мне даже как брат. Но все это – вне поля. А когда играют наши команды, задача тренера – добиться победы. Та игра была очень интересной. Мы больше атаковали, «Панджшер» исходя из состава, был вынужден обороняться, но та победа досталась нам нелегко.

Алиёр Ашурмамадов Футбольная лига Таджикистана

- Как проявили себя в этих матчах легионеры команды?

- И наши местные футболисты, и легионеры в целом показали себя хорошо. Ганский защитник Принц Артур надежен в обороне, редко допускает ошибок. Большой объем работы выполняют наши узбекские опорники – Бунёд Шодиев и Мухиддин Одилов. Они хорошо понимают игру, их техническая подготовка тоже на должном уровне.

- Говорят, дома и стены помогают. А как у вас в этом отношении?

- В футболе домашний стадион, поддержка зрителей играет большую роль в достижении успеха. Вспомните недавний суперкамбек «Ливерпуля» на Энфилде в Лиге чемпионов над «Барселоной». Я думаю, именно родной стадион и сумасшедшая поддержка болельщиков были главным стержнем победы англичан над чемпионом Испании. В этом отношении нам повезло. У «Куктоша» очень много болельщиков. Они – наш 12-й игрок. Каждый домашний матч для них – большой праздник. Они очень горячо нас поддерживают по ходу всего матча, и им за это конечно, мы благодарны. Ну и проиграть и испортить праздничный настрой болельщиков мы не хотим. По домашним матчам у нас почти стопроцентный положительный результат.

- Что труднее – быть футболистом или тренером?

- Когда сам играл в футбол, наверное, сказал бы, что футболистом. Но сейчас понимаю, что быть тренером нелегко. И не все футболисты могут тянуть эту тяжёлую ношу, находиться под постоянным стрессом. Не зря раньше сравнивали кресло тренера с электрическим стулом. Вместе с тем в работе тренера есть и свои приятные моменты - когда видишь, что твои задумки дают результат, когда делишься своим опытом, и от этого футболисты становятся сильнее технически и грамотнее тактически.

- А дома смотрят за матчами вашей команды, болеют за вас?

- Конечно, жена, дети, и особенно мать всегда следят за нашими играми. Моя мама всегда с переживанием следит, как играют команды их детей, внуков. При неудачах поддерживает, при победах поздравляет. Помню, как мой племянник, защитник молодежной сборной Зиёвуддин получил травму ноги в матче чемпионата Азии против сборной Малайзии. Тогда, в первые минуты, его травма казалось страшной. Мама вся в слезах звонила и спрашивала все время, что с внуком. К счастью, травма оказалась нестрашной – был вывих.

- А кто из детей Рахматулло Фузайлова решил идти по стопам своего известного в футболе отца?

- Младший, Абдукаюм. Ему сейчас 12 лет, он занимается в команде РШВСМ у опытного тренера Носира Хамидова. Уже сейчас видно, что у него есть потенциал, есть хорошие задатки. Станет ли он в будущем профессиональным футболистом – покажет время. Я бы конечно, хотел, чтобы он стал известным футболистом, гордостью нашей семьи, нашей страны.

В конце, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших соотечественников со Священным месяцем Рамазан, пожелать им всех благ, здоровья, успехов.

Рахматулло Фузайлов ФФТ

ДОСЬЕ «АП»:

Рахматулло Фузайлов родился 16 августа 1978 года. В бытность игроком выступал на позиции защитника в командах «Вахш» (Курган-Тюбе), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде), «Памир» (Душанбе), «Нефтчи» (Фергана), «Бухара», «Самарканд». С 2000 года играл в российских клубах «Шинник» (Ярославль), «Алания» (Владикавказ), «Лада» (Тольятти), «Носта» (Новотроицк), «Звезда» (Иркутск). С 2007 года выступал за клубы ЦСКА «Памир», «Энергетик», «Вахш», «Регар-ТадАЗ» в чемпионате Таджикистана. За национальную сборную Таджикистана выступал с 1997 по 2004 годы. Игровую карьеру завершил в 2014 году.

В качестве тренера возглавлял столичный ЦСКА «Памир», работал старшим тренером гиссарского «Баркчи», был ассистентом главного тренера молодёжной сборной Таджикистана (U-19).

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