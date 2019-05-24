Новый цементный завод будет построен компанией «Мохир цемент» в районе Джалолиддина Балхи Хатлонской области.
Годовая мощность возводимого предприятия составит 600 тысяч тонн цемента. На строительство предприятия будет направлено $30 млн, говорится в проекте Инвестиционного соглашения ООО «Мохир цемент» с правительством Таджикистана, копия которого находится в распоряжении «АП».
В соответствии с договоренностью, инвестор освобождается от выплаты налога на прибыль и социального налога для иностранных лиц – нерезидентов.
Оборудование, транспортная техника и материалы, ввозимые инвестором в целях реализации настоящего проекта, а также частная собственность иностранных работников инвестора, ввозимая в республику, освобождаются от выплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.
Компания «Мохир цемент» в настоящее время совместно с китайскими инвесторами занимается производством цемента в Яванском районе Хатлонской области: СП «Чунгтсай Мохир цемент» проектной мощностью 1,2 млн тонн в год заработал в 2016 году.
В настоящее время на территории Таджикистана производством цемента занимаются 18 заводов.
Наиболее крупными из них являются совместные таджикско-китайские предприятия «Чунгтсай Моҳир семент», «Хуаксин Ғаюр семент», «Хуаксин Ғаюр Суғд семент». На эти три предприятия приходится более 85% производимого в республике цемента.
В январе-апреле этого года в стране произведено свыше 1,2 млн тонн цемента, что на 75 тыс. тонн больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Таджикские цементные заводы полностью обеспечивают внутренние потребности в этом стройматериале: около 40% производимого ими цемента за три месяца нынешнего года экспортировано в соседние страны – Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.
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Гость2 часа назад
Очень низкое качество.
Нерусский 2 часа назад
Империя Инков погибла от плохой экологии которая была нарушена в результате чрезмерного производства цемента и алебастра
El3 часа назад
а можно Душанбинский Цемзавод наконец-то "выключить"?