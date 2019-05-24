24 мая отмечается день кадрового работника и, скорее всего, отмечать его нам осталось недолго. По смелым прогнозам футуристов, профессия кадровика, как и некоторые другие профессии, деятельность которых может быть алгоритмизирована, в ближайшее время будут вытеснены на Западе, а значит, через лет 10 и в Таджикистане. А некоторые вымирают у нас уже сейчас.

Одними из первых начнут исчезать профессии, которые поддаются математической алгоритмизации – с ними лучше справится искусственный интеллект. Какие-то профессии, конечно, не исчезнут полностью, а превратятся в дополнительные компетенции. Кстати, это происходит в мире и в Таджикистане уже сейчас. Например, не будет полноценной специальности проект-менеджер и переводчик, а будут специалисты, например, инженеры, которые умеют управлять проектами и знают иностранные языки.

Ну, приступим.

Менеджеры по туризму

В услугах туроператора молодые люди не нуждаются уже сегодня, так что если вы собрались в этом году поступать, точно не выбирайте эту профессию - последнее дело. Билеты можно купить онлайн, гостиницу забронировать тоже. Разве что только вы будете таким турорператором, который будет предлагать туры, которые никто не сможет организовать себе сам. Скажем, экскурсию времен Сасанидского государства. Да, сконструируйте дизайн территории при помощи дополненной реальности, и вы будете в цене.

источник: delai-vibor.com

Контролеры в транспорте

В ближайшем будущем эта профессия исчезнет окончательно. Процесс автоматизации системы контроля типа сканирования и пропуска в транспорт в автобусах уже произведен, в скором времени обещают сделать это и в маршрутном такси. Контролерам в транспорте уже сегодня нужно думать, как использовать имеющиеся компетенции для другой работы.

источник: VARLAMOV.RU

Кассиры в точках продаж

В недалеком будущем покупатели в магазинах сами будут сканировать штрих-коды на товаре с помощью специального ПО, установленного на смартфоне, и сразу платить электронными деньгами. Произойдет это не сразу, но факт того, что кассиры будут нужны все меньше – факт.

Asia-Plus

Менеджеры по рекламе

Да, они тоже исчезнут, как и продавцы, которые ходят по офисам с товаром в сумке. Например, продают продукцию Oriflame и Faberlic. Им на смену придет профессиональная, качественно настроенная система интернет-продвижения.

Банковские аналитики, бухгалтеры

Уже сейчас банковских аналитиков низкого звена интенсивно заменяют программы. Работает в этом направлении и законодательство в области налогового учета. Мечта о скором внедрении электронного правительства предполагает, что вся информация о платежах, сделанных через кассовые аппараты, будет передаваться по Интернету напрямую в налоговую инспекцию. Это минимизирует возможность незаконных манипуляций с выручкой, а, значит, пополнит бюджет.

Стартаперы, возьмите себе идею на заметку: правила учета можно алгоритмизировать, а, значит, вы можете придумать сервисы, которые позволят руководителю вводить данные и получать нужную отчетность без бухгалтера.

источник: tsargrad.tv

Библиотекари

Дальнейшее развитие Интернета и смена поколений приведет к упадку интереса к библиотекам. Электронные книги можно читать в любом удобном месте и в любое удобное время, если у тебя под рукой ноутбук или другой гаджет. Значит, скорее всего, библиотеки будут сокращать штат сотрудников, а книжные магазинчики превратятся в антикварные.

источник: theopenasia.net

Рабочие

Роботизация приведет к сокращению и замене роботами огромного пласта рабочих, которые имеют дело с монотонными и повторяющимися процессами: рабочие конвейеров, автомойщики, уборщики улиц, почтальоны, охранники. Им на смену придет специальная техника, роботы, автоматические системы охраны.

источник: Today.tj

Что делать людям этих профессий? Не впадать в профессиональную депрессию, а лучше уже сейчас задумываться о переквалификации или получать новую перспективную профессию с учетом новых технологий. И еще: чем выше творческая составляющая профессии, тем больше шансы, что она будет востребована в будущем.

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