Люди живут все дольше, но не менее важно и то, как они живут, до какого возраста сохраняют здоровье и активность. Авторитетнейший медицинский журнал The Lancet этой весной опубликовал исследование, сравнивающее скорость старения жителей 192 стран, ориентируясь на средний возраст начала заболеваний, которые обычно проявляются по мере старения организма, сообщает Expert.ru.

Ученые включили в список для сравнения 92 болезни, среди которых 13 недугов сердечно-сосудистой системы, 35 видов онкологических заболеваний, болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта и глаукома, болезнь Альцгеймера, травмы, полученные при падении во время ходьбы, и др.

Исследователи рассчитали «средний по планете» возраст начала старения, к которому начинается несколько таких болезней — оказалось, сейчас старость у жителей планеты в среднем наступает в 65 лет. Однако при этом болезни, связанные со старением, развиваются у жителей разных стран в разном возрасте — в отдельных случаях с разницей более чем в 30 лет. Таким образом, жители одних стран стареют раньше, другие — позже. Аборигенов Папуа — Новой Гвинеи старость застает уже в 45 лет (раньше всего на планете), а японцы или швейцарцы стареют только после 76 лет. К сожалению, Россия и страны Центральной Азии по возрасту наступления старости находятся значительно ближе к Папуа, чем к Швейцарии.

В среднем жители Центральной Азии стареют до 60 лет, как минимум на 5 лет раньше, чем в среднем по миру.