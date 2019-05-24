Сотрудники крупней в мире социальной сети Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам. Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг, 23 мая, пишет Медуза.
Согласно данным Facebook, с октября по декабрь 2018 года были деактивированы 1,2 млрд аккаунтов, с января по март 2019 года – 2,2 млрд.
"Мы заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов на Facebook в последние шесть месяцев", – говорится в сообщении.
В Facebook заверили, что большинство таких аккаунтов было удалено сразу же после регистрации, еще до того, как они стали видимыми для других пользователей.
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