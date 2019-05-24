Пресс-служба МВД Таджикистана сообщает об убийстве, мошенничестве в крупном размере и взяточничестве врача. Все преступления произошли за минувшие сутки.
На сайте отмечается, что 23 мая в джамоате Палдорак Матчинского района был задержан по подозрению в убийстве супруги брата 43-летний мужчина.
«Он в ходе возникшего семейного конфликта с женой брата, 42-летней местной жительницей, нанес ей 20 ножевых ранений. В результате женщина, получив смертельные раны, скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 104 ч. 2 УК РТ, ведётся следствие.
Также МВД сообщает о мошенничестве ранее судимого 40-летнего жителя Душанбе: мужчина задержан.
«40-летний душанбинец, ранее судимый по статье 245 УК РТ, войдя в доверие 27-летнего жителя района Сино в октябре 2016 года забрал $20 тыс., но деньги так и не вернул. По факту ведется следствие», - сообщает пресс-служба.
Пресс-служба МВД также сообщает, что врач-невропатолог района Дж. Балхи потребовал три тысячи сомони за справку. С заявлением на него в милицию обратился 28-летний житель указанного района.
«Врач-невропатолог Центральной больницы района Дж. Балхи, пользуясь своим служебным положением, для выдачи справки о замене группы инвалидности потребовал у него 3 тыс. сомони», - сообщает пресс-служба. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 32 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 319 ч.1 (Получение взятки) УК РТ, ведётся следствие.
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