Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на совещании по вопросам развития и благоустройства Ашхабада раскритиковал местные власти и Минсельхоз за наводнения после ливней и изобилие бабочек, которые развелись из-за повышенной влажности, сообщает TDH.

Из-за высокой влажности в городе появилось множество различных бабочек и других насекомых. Бердымухамедов раскритиковал местные органы власти и Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды за то, что они не провели работу по предотвращению этого явления.

Президент потребовал принять срочные меры по «профилактике нарушений общепринятых экологических норм», в том числе к организациям, которые должны следить за распространением насекомых и уменьшением их вредного воздействия.

Бабочки в Ашхабаде orient.tm

Бабочки повсюду

Нашествие бабочек-репейниц в огромном количестве замечены не только в Туркменистане, но и соседних Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.

В народе этих бабочек называют по-разному – крапивницы, репейницы, чертополоховки: в зависимости от того, на каком растении они появились.

Их нашествие ученые объясняют изменением дождливой весной и бурным ростом чертополоха и крапивы, которыми питаются их гусеницы.

Так, во второй половине мая Душанбе заполонили перелётные бабочки из семейства нимфалидов. Биологи говорят, что сейчас идёт большая миграция насекомых.

Идеальным условием для появления дневных бабочек, мигрирующих в Европу после зимовки в южных странах, стали тёплые майские дни и обилие растений-сорняков.

По словам эколога Джамолиддина Курбонова, репейницы в Таджикистане обитают в течение всего года, но нынешняя многочисленная популяция прилетела к нам из соседних стран по дороге в Россию, оттуда в Европу.

По словам кандидата биологических наук, эколога Алихона Латифи, речь идет об одной из крупных миграций этого вида за последние годы.

Кстати, в последние дни бабочек в Душанбе стало гораздо меньше. По все видимости, они мигрировали.

В Узбекистане нашествие бабочек-репейниц не испугались

В последнюю неделю жители Узбекистана столкнулись с резким увеличением числа бабочек-репейниц.

Прежде оранжево-черные красавицы обитали преимущественно в горах и редко встречались в городской местности. Но сейчас в Ташкенте, Самарканде и других городах бросается в глаза «нашествие» репейниц, пишет Nuz.uz.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Самаркандского института ветеринарной медицины Кахрамон Хушвактов сообщил, что дождливая весна, наступившая следом, создала благоприятные условия для увеличения популяции бабочек.

"Репейница - дневная бабочка рода Ванессы семейства Нимфалидов. На ее размножение напрямую влияют погодные условия. Теплая зима, при которой грунт промерз неглубоко, позволила уцелеть значительному количеству личинок насекомых. А дождливая весна, наступившая следом, создала благоприятные условия для увеличения популяции бабочек", - пояснил Кахрамон Хушвактов.

Естественные враги репейницы в природной среде - воробьи и майны. Однако бабочка защищает себя - в составе ее гемолимфы имеются вещества, ядовитые для птиц.



Как заверил ученый, влияние репейницы на окружающую среду минимально. Сельскохозяйственные культуры от гусениц этой бабочки не страдают – те выбирают для обитания сорные растения: чертополох, репейник, тысячелистник, крапиву жгучую и двудомную, мать-и-мачеху, бодяк полевой.

Появились бабочки уже и в Казахстане

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