Власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ранее его обвиняли в сговоре с целью компьютерного взлома, отмечает Медуза.



Теперь Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.

"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", — сообщили в ведомстве.



Ордер на задержание и экстрадицию основателя WikiLeaks США направили Британии в декабре прошлого года. В Лондоне Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.



Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США.



Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.

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