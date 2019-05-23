Таджикская молодежь сегодня отмечает свой праздник. Молодежью в Таджикистане считаются люди в возрасте от 18 до 30 лет. Однако, есть в нашей стране таджикистанцы, которым по паспорту уже далеко за…, но они по-прежнему молоды душой.

Они поделились секретами, как смогли сохранить свою энергичность.

Вставайте рано!

Народная артистка Таджикистан Марьям Исаева, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор работает в драматическом театре Лохути и воспитывает учеников.

Её можно назвать одной их самых красивых и талантливых актрис Таджикистана.

Она - «жаворонок», и в этом видит свой рецепт молодости:

«Я встаю в 4 утра и слушаю, как поют птички. Мне сразу становится легко и радостно. Утром готовлю не только завтрак, но и обед, чтобы, придя с работы, уже всё было готово», - рассказывает актриса.

Марьям Исаева сама делает покупки для дома, не пользуется стиральной машиной и самолично убирает квартиру.

«Все мои друзья удивляются, как я до сих пор сама хожу, и в свои 82 ни разу не лежала в больнице. Я им отвечаю: потому что делаю все сама, ведь живой организм должен работать», - рассказывает она.

Она рассказывает, что практически не имеет времени на отдых - днем работает, вечером сочиняет.

«Для того, чтобы выглядеть моложе, я ухаживаю за лицом натуральными продуктами – простоквашей, творогом и обезжиренной сметаной. Мой особенный секрет молодости заключается в моей крови. Дом для меня - мой самый исключительный остров. Перед тем, как выйти на улицу, я смотрю в зеркало и говорю себе:

«Марьям держи плечи ровно, будь уверена, и улыбайся чаще».

Плавайте!

78-летний Хакназар Бедимогов до сих пор учит молодежь плавать. Тренер по плаванию, преподаватель кафедры плавания и водных видов спорта Таджикского института физкультуры имени С. Рахимова говорит, что «несмотря на годы, работает активно, не зная усталости». Секрет его в том, что он занимается любимым делом.

«Правда, в последнее время здоровье чуть ухудшилось из-за давления. Не могу войти в воду, и плавать как раньше», - сетует он.

Хакназар Бедимогов Asia-Plus

«К сожалению, в спорт я пришел чуть позже, когда поступил на отделение водных видов спорта физкультурного института. Поэтому в профессиональном спорте не достиг высоких результатов, но стал инструктором по плаванию и преподавателем кафедры. Когда правильно выбираешь себе подходящую профессию, и в дальнейшем будешь заниматься любимым делом, это очень позитивно влияет на настроение и здоровье человека».

Он отмечает, что никогда, за долгие годы работы тренером и преподавателем, не впадал в депрессию, и благодаря своей профессии избегал стрессовых ситуаций.

Он убежден, даже в преклонном возрасте чувствовать себя молодым и полным энергии можно благодаря спорту.

«До сих пор я по утрам делаю получасовую зарядку, бегаю в медленном темпе по берегу Душанбинки. Часто хожу пешком, никогда не нервничаю, со всеми у меня всегда добрые отношения», - рассказывает Хакназар Бедимогов, который работает в Таджикском институте физкультуры с момента его образования в 1971 году.

Он призывает всех заниматься плаванием:

«Плавание - это не только жизненно необходимый прикладной вид спорта. В жизни человека оно является отличным средством развлечения и прекрасным средством разностороннего физического развития организма, имеющим ярко выраженное оздоровительное значение».

Тренер рекомендует молодым людям вести активный образ жизни, не беспокоиться по мелочам и, самое главное, любить выбранную профессию.

Ходите пешком!

72-летний житель района Хамадони Абдулазиз Раджабов обошел полмира пешком. Это более 40 тыс. километров дорог, что равно длине экватора земного шара.

Он два раза дошел до святынь ислама в Мекке и Медине пешком, и получил за это прозвище «Ходжи-пиёда».

Свое кругосветное путешествие мужчина начал в 55 лет, и вот уже 15 лет обходит пешком десятки стран. Недавно Абдулазиз Раджабов снова отправился в дорогу. Теперь он совершит хадж с пешими паломниками из Узбекистана, Кыргызстана, Дагестана.

Абдулазиз Раджабов Asia-Plus

По его словам, несмотря на то, что по паспорту ему 72 года, в душе он чувствует себя на 35.

«Хочу путешествовать, увидеть мир, красивые пейзажи, заниматься спортом, слушать музыку», - говорит он.

Рецептом молодости он называет любовь к спорту.

«Я советую молодым всегда заниматься спортом и не нервничать. Если даже нервничают, то пусть найдут хорошего собеседника, читают анекдоты, слушают музыку. Пусть занимаются охотой и плаванием, и, главное – побольше ходят пешком», - рекомендует Ходжи-пиёда.

Учите Хайяма!

Имя Амаль Ханум Гаджиевой хотя бы раз, да слышал каждый. Ни одно уважающее себя культурное мероприятие столицы не обходится без присутствия театрального критика, координатора общественных программ Культурного центра «Бактрия», члена международной конфедерации журналистов, писателя и этой очень харизматичной женщины. Она также вошла в список 10 стильных женщин в Таджикистане от «Азия-Плюс».

Амаль Ханум Гаджиева соцсети

Амаль Ханум Гаджиева говорит, что «улыбка не всегда означает, что все хорошо».

«Мне 70+, и я не чувствую себя моложе этого возраста. Сейчас я лежу, у меня болит сердце, просто я не люблю показывать свою слабость», - говорит она.

Она говорит, что черпает энергию в творчестве Омара Хайяма.

«Когда держу в руках превосходное издание рубаи великого Омара Хайяма, меня охватывает непонятный трепет», - говорит она.

Амаль Ханум советует молодым людям всегда работать и читать:

«Не давайте своим мозгам отдыхать. Когда мозги работают, энергия всегда приходит. Не принимайте наркотики, не ходите в ночные клубы и откажитесь от бесполезных гулянок. Лучше прочитайте Достоевского, или выучите несколько рубаи Хайяма. И вы всегда будете полны энергии», - говорит она.

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