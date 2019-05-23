«Я больше не буду встречаться с корреспондентами. Что я делаю, не скажу вам», - заявил Народный артист Таджикистана в интервью, опубликованном на Youtube-канале IRON KING Ёдгора Исломбекова.
По словам артиста, редакции таджикских газет не хотят публиковать его статьи. «После смерти Акбара Саттора его жена приостановила все мои вещи. По телефону сказала, что бери 300 газет и иди по школам продавай. В газете "Дайджест" я зарплату не получал», - сказал в интервью Хошим Гадо.
«Отношение ко мне как к ребенку, который просит конфету. Остальные газеты печатают мои вещи, но сокращенно, например, СССР», - продолжил он.
Хошим Гадо также рассказал о проблемах своей жизни, творчества, пожаловался, что государство и общество обделили его вниманием.
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