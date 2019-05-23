В этом году уже 22-ой раз в Таджикистане отмечают День молодежи. Вне зависимости от вашего возраста предлагаем пройти тест, чтобы еще раз убедиться, что вы молоды душой. Ну, а если результат окажется не таким жизнерадостным, как ожидалось, предлагаем задуматься, что в вашей жизни пошло не так.