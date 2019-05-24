АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 МАЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе в гостинице «Серена» состоится торжественная церемония запуска второй фазы проекта «Модернизация и повышение конкурентоспособности в секторах ковроткачества, вышивания и текстиля в Таджикистане», реализуемого Посольством России и ЮНИДО. Начало в 16.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 МАЯ

1925 – Вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 МАЯ

1915-1996 – Родилась народная артистка Раъно Голибова.

1924 – Родился профессор Содир Форсихонов.

1928-1993 – Родился народный певец Таджикистана Саймуддин Бурхонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснением, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь, в отдельных горных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.