Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить бокс в программе Олимпийских игр-2020 в Токио, но при этом исключить членство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Как заявляет сам МОК, такое постановление было принято в интересах самих спортсменов и всего бокса в целом.
«После тщательного обсуждения исполком рекомендовал сессии МОК сохранить бокс в спортивной программе Олимпийских игр в Токио 2020 года. Олимпийский турнир по боксу, включая все квалификационные соревнования, будет организован в соответствии с руководящими принципами, установленными Исполнительным советом МОК», - говорится в сообщении МОК.
Квалификационный турнир на Летние Олимпийские игры-2020 будет проведен с января по май следующего года непосредственно в столице Японии и под надзором самого МОК, из-за чего последующие чемпионаты мира по боксу больше не являются отборочными соревнованиями на Олимпиаду.
В то же время, исполком рекомендовал лишить признания Международную федерацию бокса (AIBA).
Вышеуказанные решения должны быть подтверждены на сессии МОК в июне 2019 года.
«Мы верили, что в итоге бокс все же будет представлен на Олимпийских играх в Токио. Нет сомнений, что решения МОК будут утверждены на предстоящей сессии, - говорит известный таджикский тренер по боксу Мирзо Шамсиев. – Ведь сами спортсмены в проблемах, возникших в организации, не имеют никакого отношения. А получалось, что первыми могли пострадать боксеры, которые месяцами тренировались, готовились для завоевания путевок на Олимпиаду».
Напомним, ранее Олимпийский комитет заявил, что приостановил проведение соревнований по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио, также были заморожены все счета AIBA. Долг ассоциации любительского бокса составляет 16 миллионов долларов.
Для МОК под вопросом осталась компетентность организации в области финансов и управления, так, аудиторские отчеты за 2017 и 2018 год вообще не были представлены на сайте AIBA.
Кроме того МОК обратил внимание на некомпетентную работу судей и систему организации турниров.
В начале мая директор МОК Томас Бах сказал, что боксерские соревнования на следующих Олимпийских играх, скорее всего, проведет кто-нибудь другой, так как AIBA подорвала к себе доверие.
Также МОК не устроили выборы Гафура Рахимова президентом ассоциации. Комитет предупреждал AIBA, что в случае его победы на выборах вопрос признания AIBA может оказаться под угрозой. В МОК подозревают Рахимова в связях с организованной преступностью, тот категорически отвергает эти обвинения.
22 марта Рахимов объявил об уходе с поста главы AIBA.
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