Сегодня в Таджикистане отмечается День молодежи. 70% жителей республики - это молодые люди до 30 лет. Они и настоящее и будущее страны. Так, о чем они мечтают?

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