Акционеры ОАО «Рогунская ГЭС» обсудят годовую деятельность общества на очередном собрании, которое состоится 21 июня этого года в Национальной библиотеке Таджикистана.

На повестке годового общего собрания ОАО «Рогунская ГЭС» стоят девять вопросов, сообщается на сайте Общества.

Акционеры, в частности, рассмотрят вопрос увеличения размера уставного капитала ОАО: на данный момент он составляет 14 миллиардов сомони.

Также планируется внести поправки в Устав ОАО «Рогунская ГЭС».

Кроме того, будут представлены годовой и бухгалтерский отчеты, отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности, а также результаты аудиторской поверки за 2018 год.

Акционеры изберут членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии ОАО «Рогунская ГЭС».

Работа собрания будет завершена утверждением проведения аудитора ОАО «Рогунская ГЭС» в 2019 году и размер оплаты его услуг.

Регистрация акционеров для участия в общем годовом собрании ОАО «Рогунская ГЭС» пройдет 19-20 июня в здании Национальной библиотеки Таджикистана.

Коротко о ГЭС

ОАО «Рогунская ГЭС» была создана в 2008 году в целях достройки Рогунской ГЭС.

В январе 2010 года в Таджикистане началась кампания по продажи акций и сертификатов ОАО «Рогунская ГЭС».

Всего были выпущены акции на сумму 6 млрд. сомони (около $1,37 млрд.) номиналом в 100, 500, 1000 и 5000 сомони. На счет Общества от продажи акций в целом поступило 830 миллионов сомони.

Количество держателей именных акций в 5000 сомони составляет 22 тысяч человек, а держателей простых акций порядка 2 миллиона человек.

Запуск первого гидроагрегата «Рогунской ГЭС» состоялся в ноябре прошлого года. В апреле этого года планировалось ввести в эксплуатацию второй агрегат, однако его запуск был перенесен на неопределенное время. О причинах принятия такого решения не сообщалось.

В целом на Рогунской ГЭС будут установлены шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами. Среднегодовая выработка электроэнергии на станции составит более 17 млрд кВтч в год.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.