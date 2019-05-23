Федерация футбола Таджикистана и общество с ограниченной ответственностью «Олуча-Авто» подписали договор о партнерстве до конца года.
Со стороны Федерации футбола Таджикистана подпись под контрактом поставил руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Комрон Хусейнов, а со стороны партнеров соглашение подписал генеральный директор ООО «Олуча-Авто» Зафар Кодиров, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана
«Для нас большая честь стать партнером Федерации футбола Таджикистана. Заключенный договор дает широкие перспективы для сотрудничества. Пользуясь случаем, я бы хотел пожелать удачи всем сборным командам Таджикистана на международной арене. Мы искренне будем болеть за нашу юношескую сборную, которая осенью выступит на чемпионате мира-2019 в Бразилии», – сказал в своей речи руководитель компании «Олуча-Авто» Зафар Кодиров.
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